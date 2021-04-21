Власти РФ будут поощрять компании, направляющие прибыль на развитие

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство проанализирует, как компании распорядятся прибылью 2021 года, будет поощрять тех, направит ее на развитие предприятий, а не на дивиденды, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Тем не менее, это смотрится именно так. Посмотрим, как будет использована эта прибыль, и с учетом этого по итогам года будем принимать решения о возможной донастройке налогового законодательства, жду здесь от правительства конкретных предложений", - заявил он.

"Скажу так уже, что называется без протокола: кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять тех, кто вкладывает", - добавил президент РФ.