Британский автодилер Inchcape продаст активы в Петербурге

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Британский автодилер премиум-марок Inchcape, сообщил, что договорился о продаже дилерскому холдингу "Ключавто" бизнеса по реализации Toyota и Audi в Петербурге за 70 млн фунтов.

Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2021 году после получения окончательных согласований со стороны OEM-партнеров и регулирующих органов.

"Поступления от продажи будут использоваться в соответствии со стратегией группы по развитию основного дистрибуционного бизнеса", - отмечает Inchcape.

Выручка Inchcape от совершенных в 2020 году операций составила 200 млн фунтов, прибыль до вычета налогов - 12 млн фунтов. Валовые активы на конец прошлого года составили 77 млн фунтов стерлингов. "В связи с накопленными убытками от пересчета иностранной валюты (110 млн фунтов) в результате выбытия будет получен исключительный убыток до налогообложения в размере 65 млн фунтов", - отмечает автодилер.

Inchcape - один из крупнейших мировых автомобильных дилеров и дистрибуторов, работает в 29 странах мира. В России он продает 13 марок автомобилей через 23 автоцентра в Москве и Санкт-Петербурге.

Холдинг "Ключавто" - официальный дилер 29 автомобильных брендов в 18 городах России.