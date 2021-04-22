ФАС обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудила дела в отношении семи компаний-металлотрейдеров, сообщает ведомство.

"В связи с резким ростом цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл, трубы) в четвертом квартале 2020 года, а также поступившими заявлениями граждан, организаций и органов власти, в том числе о возможном повышении стоимости жилищного строительства в связи с ростом цен на стройматериалы, ФАС России провела проверки ряда организаций, сделала необходимые запросы, - сообщило ведомство. - По результатам анализа информации, антимонопольный орган установил признаки антиконкурентного соглашения при участии в торгах на поставку металлопроката".

Дело возбуждено в отношении АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения" и ООО Металлоторговая компания "Красо".

В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы.

На рост цен на металлопрокат жаловались российские застройщики и энергокомпании.

В начале марта Минпромторг РФ по итогам месячного мониторинга сообщил о снижении цен на металлопродукцию и металлолом на внутреннем рынке и об эффективности ранее принятых правительством мер. Вместе с тем, из-за сохранения высоких котировок на металлургическое сырье на мировых рынках министерство вместе с ФАС продолжает отслеживать ситуацию и не исключает принятия дополнительных мер. В конце зимы в аппарате вице-премьера РФ Марата Хуснуллина "Интерфаксу" сообщили о том, что правительство намерено продолжить мониторинг цен на стальной прокат. Если он покажет, что рост цен будет продолжаться, то будет рассматриваться вопрос о дополнительных мерах.