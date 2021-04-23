ВЭБ допустил кредитование некоторых проектов по ставкам ниже рынка

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ВЭБ может кредитовать некоторые проекты по ставкам ниже рыночных, но для этого нужна высокая достаточность капитала госкорпорации, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

"Мы приобретаем деньги на рынке. Даже могу вам так сказать: когда мы покупаем деньги у Казначейства, Казначейство продает нам деньги по рынку. Волшебства здесь нет, у нас нет никаких возможностей такие деньги продать по другой стоимости. Мы добавляем 1-1,5% и передаем эти деньги клиенту. Но есть проекты, по которым правительство принимает специальные решения, вот такие специальные решения - за счет капитала ВЭБа", - сказал Шувалов, выступая в пятницу в Совете Федерации.

"Наш капитал - свыше 700 млрд рублей. Можем ли мы совершать сейчас сделки по ставкам ниже рыночных? Можем, но за счет капитала. Это значит, что для последующих сделок будет сокращаться такой маневр. Иногда это нужно делать", - отметил глава госкорпорации.

В качестве примера Шувалов привел проект модернизации трамвайного движения в Таганроге. По его словам, в классической форме для этого проекта нужен был грант федерального правительства, но такая схема могла бы затянуть его реализацию.

"Было принято решение, что за счет капитала мы проведем, по сути, этот грант. Это будет стоить порядка 7 млрд рублей списанного капитала корпорации ВЭБ, но мы запустим проект, который по всем своим эффектам будет очевиден для граждан и для федерального и регионального правительств", - сказал Шувалов.