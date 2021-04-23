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Набиуллина не нашла рисков в инвестировании 1 трлн руб. ФНБ за 3 года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Планы правительства РФ по инвестированию средств ФНБ в изначально заявленных объемах не несет значимых инфляционных рисков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Что касается расходования средств ФНБ - ведутся дискуссии, пока нет окончательных цифр. Мы исходим из первоначальных оценок, что это может быть в объеме около 1 трлн рублей за три года - в этом случае, на наш взгляд, каких-то значимых инфляционных рисков нет", - сказала она, комментируя вопрос - как планы властей по инвестированию ФНБ могут повлиять на инфляцию.

"И мы видим, что при текущих ценах на нефть продолжится накопление ликвидной части ФНБ", - добавила Набиуллина.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина

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