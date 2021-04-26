Фондовые индексы США выросли в пятницу после снижения днем ранее

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в пятницу.

Днем ранее индекс Dow Jones опустился на 0,94%, S&P 500 - на 0,92%, Nasdaq - на 0,94%. По итогам прошедшей недели S&P 500 потерял 0,1%, Dow Jones и Nasdaq - 0,5% и 0,3% соответственно. Давление на рынок оказало сообщение Bloomberg, согласно которому президент США Джо Байден предложит повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое - до 39,6% с нынешних 20%, чтобы привлечь в бюджет средства для финансирования социальных программ.

"Мы ожидаем, что Конгресс остановится на меньшем повышении (налога - ИФ) - возможно, до примерно 28%", - сказал главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус, которого цитирует CNBC.

По данным UBS, инвесторам, которые должны платить налоги в США, принадлежат только 25% акций, торгующихся на американском фондовом рынке. Владельцы остальных акций не обязаны платить налог на доход от прироста капитала, поэтому влияние повышения ставки налога на рынок должно быть ограниченным. Между тем министерство торговли США в пятницу сообщило, что продажи новых домов в стране в марте 2021 года выросли на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с августа 2006 года 1,021 млн в пересчете на годовые темпы. Инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративной отчетности.

Intel Corp. в первом квартале сократила чистую прибыль на 40% - до $3,4 млрд. Прибыль Intel без учета разовых факторов составила $1,39 на акцию по сравнению с $1,45 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Intel на уровне $1,15 на акцию. Бумаги Intel в пятницу подешевели на 5,3%.

Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, в первом квартале 2021 года сократила чистый убыток на 6% и увеличила выручку на 66%. Убыток в расчете на акцию снизился до $0,19 с $0,21 при среднем прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, в $0,21. Стоимость акций Snap выросла на 7,5%.

Американская корпорация Honeywell International Inc. зафиксировала снижение чистой прибыли почти на 10% в первом квартале 2021 года, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Бумаги Honeywell потеряли в цене 2,1%.

American Express Co. в январе-марте увеличила чистую прибыль до $2,2 млрд, или $2,74 на акцию, с $367 млн, или $0,41 на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $1,61 на акцию. Выручка компании сократилась до $9,06 млрд с $10,31 млрд при ожидавшихся $9,21 млрд. Акции American Express подешевели на 1,9%.

Котировки акций United Airlines Holdings Inc. повысились на 4,1%. Американская авиакомпания прогнозирует, что количество внутренних рейсов в июне составит 67% от уровня июня 2019 года. United Airlines добавит в июньский график 480 рейсов в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 227,59 пункта (0,67%) и составил 34043,49 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 45,19 пункта (1,09%) - до 4180,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 198,4 пункта (1,44%) и составил 14016,81 пункта.