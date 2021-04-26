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"Дочка" Globaltrans продлила на 5 лет контракт на перевозки грузов "Роснефти"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - "Дочка" Globaltrans - "Балттранссервис" (БТС) - продлила на 5 лет договор на перевозки грузов со структурой "Роснефти" - "РН-Транс", сообщил железнодорожный холдинг.

"Ключевые условия нового контракта существенно не изменились", - уточняется в пресс-релизе.

"Балттранссервис" входит в число крупнейших частных железнодорожных перевозчиков нефтеналивных грузов в РФ. По состоянию на 2020 г. в управлении оператора находилось около 14 тыс. вагонов (в том числе 5,7 тыс. собственных цистерн), а также 69 магистральных локомотивов. Владеет вагоноремонтным депо в Иваново и локомотиворемонтной компанией в Рыбинске (Ярославская обл.). 40% БТС - у структур бывшего акционера "Тройки Диалог" Рубена Варданяна и его партнеров.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы - более 70 тыс. единиц подвижного состава (полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры).

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и нынешнего главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах).

Globaltrans Балттранссервис Роснефть РН-Транс

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