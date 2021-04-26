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Суд начал процедуру банкротства экс-президента "Стройтрансгаза" Лоренца

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 23 апреля начал процедуру банкротства бывшего президента АО "Стройтрансгаз" Виктора Лоренца. Суд признал обоснованным заявление ООО "СБК Паритет" (группа Сбербанка) и ввел процедуру реструктуризации долгов, говорится в материалах суда.

Долг Лоренца перед "СБК Паритет" составляет 2,554 млрд рублей, он возник из поручительств за ООО "ТРК Курский" и ООО "КИДК".

Виктор Лоренц родился в 1946 году. Он окончил Томский политехнический институт им. С.М. Кирова и Академию народного хозяйства при Совете министров СССР. Работал мастером, прорабом, начальником участка, главным инженером, начальником Стройуправления №3 треста "Нефтепроводмонтаж"; главным инженером треста "Новосибирсктрубопроводстрой", управляющим союзным трестом "Уралнефтегазстрой", первым замначальника управления внешнеэкономических связей Миннефтегазстроя СССР. В 1992-1996 годах возглавлял Внешнеэкономическую ассоциацию "Внештрубопроводстрой". В "Стройтрансгазе" был вице-президентом, исполнительным директором, а в 2002 году возглавил компанию. В 2009 году у руля "Стройтрансгаза" его сменил бывший зампред "Газпрома" Александр Рязанов.

Ранее по иску компании "СБК Паритет" банкротом был объявлен Сергей Викторович Лоренц 1973 года рождения - идет процедура реализации его имущества.

"Стройтрансгаз" в начале века был крупнейшим в России подрядчиком по строительству объектов нефтегазовой инфраструктуры. С приходом в "Газпром" команды управленцев Алексея Миллера в пику "Стройтрансгазу" монополия в 2002 году создала собственного генподрядчика - ЗАО "Газпромстройинжиниринг", который на какое-то время концентрировал основную массу подрядов монополии.

Стройтрансгаз Виктора Лоренц

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