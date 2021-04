Lyft продаст подразделение самоуправляемых автомобилей "дочке" Toyota

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc заключил соглашение с Woven Planet Holdings, принадлежащей японской Toyota Motor Corp, о продаже подразделения автономных автомобилей Level 5 за $550 млн.

Как сообщается в пресс-релизе Lyft, первый платеж составит $200 млн, остальная сумма должна быть выплачена в течение пяти лет. Закрытие сделки запланировано на третий квартал 2021 года в зависимости от получения одобрения регуляторов.

В Lyft отметили, что сделка позволит ей сократить операционные издержки на $100 млн и ускорить выход на рентабельность по скорректированной EBITDA.

"Если сделка будет закрыта в запланированный период, а восстановление после COVID продолжится, мы уверены, что сможем достичь рентабельности по скорректированной EBITDA в третьем квартале текущего года", - сказал сооснователь и президент Lyft Джон Зиммер.

Lyft и Woven Planet также заключили коммерческие соглашения с целью развития и усиления безопасности технологий автономного вождения.

В декабре 2020 года конкурирующая с Lyft Uber Technologies Inc. продала свое подразделение самоуправляемых автомобилей стартапу Aurora Innovation Inc. Как отмечает The Wall Street Journal, убыточные компании в период пандемии начали реорганизацию бизнеса, обещая выйти из дорогостоящих проектов, поскольку вспышка коронавируса негативно повлияла на их основные операции.

Топ-менеджер Lyft сказал WSJ, что отрасль становится реалистичной, позволяя автопроизводителям создавать базовые технологии, в то время как технологические компании помогают им искать клиентов. По словам собеседника газеты, Lyft создаст команду из 20 сотрудников, которые будут заниматься созданием подобных партнерств и внедрением автономных автомобилей в операции компании.

Сотрудники подразделения самоуправляемых автомобилей Lyft перейдут на работу в Woven Planet.

Акции Lyft подорожали на 2,3% на дополнительных торгах в понедельник.