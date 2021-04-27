Сбербанк намерен увеличить инвестиции в небанковские сервисы до 300-350 млрд руб.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует увеличить инвестиции в небанковские сервисы экосистемы в течение трех лет с 3% от капитала до 6-7% от капитала, что составит 300-350 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

"Сейчас объем инвестиций Сбера в небанковские сервисы достаточно маленький в сравнении с нашим масштабом. Это всего 3% от нашего капитала аллоцировано на небанковские сервисы. В течение трех лет мы, скорее всего, увеличим аллоцированный капитал на развитие нашей экосистемы с 3% до примерно 6-7%. В деньгах это будет составлять примерно 300-350 млрд рублей", - сказал Хасис в ходе онлайн-конференции во вторник.

Он отметил, что значительная часть этих средств пойдет на развитие сервисов электронной коммерции и связанных с ними сфер, например, в инфраструктуру логистики.

"С учетом той (запланированной - ИФ) скорости развития бизнесов, мы уверены, что это крайне выгодные для наших акционеров инвестиции", - отметил Хасис.