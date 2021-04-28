Индексы США слабо изменились перед выходом отчетов технологических гигантов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений во вторник в ожидании новой порции финансовых отчетов компаний и итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Накануне индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,18% и 0,87% соответственно, достигнув рекордных максимумов, тогда как Dow Jones потерял 0,18%.

Текущая неделя является одной из самых загруженных в плане публикации отчетностей. После закрытия рынка во вторник финпоказатели за прошлый квартал представили такие технологические гиганты, как Microsoft Corp. и Alphabet Inc., холдинговая компания Google.

Из порядка 30% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, которые опубликовали отчетность на данный момент, результаты примерно 88% превзошли ожидания аналитиков. Но лишь у 58% отчитавшихся компаний акции выросли после выхода квартальных результатов, по данным FactSet.

Американский ЦБ, вероятно, подтвердит по итогам заседания 27-28 апреля, что намерен продолжать выкуп активов в прежних объемах до "достижения существенного прогресса" в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

При этом эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что еще до конца текущего года ФРС анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE), поскольку экономика США быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Повышения базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, эксперты ожидают не ранее 2023 года.

Внимание инвесторов в среду будет приковано к пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, от которого они ждут сигналов о том, когда Федрезерв может начать сокращение стимулов. Ранее Пауэлл обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике ФРС.

Индекс потребительского доверия в США в апреле подскочил до максимальных за последние 14 месяцев 121,7 пункта по сравнению с пересмотренными 109 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее значение индикатора за март оценивалось в 90,7 пункта.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения индекса - до 113 пунктов с объявленного ранее мартовского уровня, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Котировки акций United Parcel Service Inc. взлетели на 10,4% по итогам торгов во вторник. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в первом квартале получила финансовые показатели лучше ожиданий.

Акции Tesla Inc. подешевели на 4,5%. Американский производитель электромобилей завершил первый квартал 2021 года с рекордной прибылью, однако выручка компании оказалась немного хуже прогнозов рынка.

Цена бумаг General Electric Co. снизилась на 0,6%. Американский концерн в первом квартале зафиксировал чистый убыток в $2,87 млрд, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше, чем ожидалось, а выручка не дотянула до прогнозов.

Рыночная стоимость 3M Co. уменьшилась на 2,6%. Американская компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, в первом квартале получила финансовые показатели лучше ожиданий, при этом рост выручки продемонстрировали все четыре бизнес-подразделения.

Бумаги Raytheon Technologies Corp. прибавили в цене 2,2%. Американская компания, образованная в результате объединения United Technologies Corp. (UTC) и Raytheon Co., в первом квартале получила скорректированную прибыль выше ожиданий и дала хороший прогноз на текущий квартал.

Котировки акций Eli Lilly & Co. опустились на 2,7%. Американская фармацевтическая компания в первом квартале зафиксировала снижение чистой прибыли на 7%, причем скорректированная прибыль и выручка компании оказались хуже прогнозов.

Капитализация Hasbro Inc. увеличилась на 1,4%. Американский производитель детских игрушек вернулся к чистой прибыли в первом квартале, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка, тогда как выручка оказалась немного ниже, чем ожидалось.

Акции Lyft Inc. подешевели на 1,5%. Американский сервис заказа такси заключил соглашение с Woven Planet Holdings, принадлежащей японской Toyota Motor Corp., о продаже подразделения автономных автомобилей Level 5 за $550 млн.

Котировки бумаг International Business Machines выросли на 0,3%. Один из крупнейших мировых поставщиков компьютерных услуг повысил квартальные дивиденды до $1,64 на акцию с $1,63, то есть на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 3,36 пункта (0,01%) и составил 33984,93 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,9 пункта (0,02%) - до 4186,72 пункта.

Nasdaq Composite потерял 48,56 пункта (0,34%) и завершил торги на отметке 14090,22 пункта.