"Фармстандарт" купит 49% СП "Ростелекома" и "Ростеха"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - АО "Национальная цифровая система здравоохранения" получила одобрение ФАС на приобретение 49% СП "Ростелекома" и "Ростеха" ООО "Цифровые медицинские сервисы" ("Цифромед"), сообщил регулятор в своем телеграм-канале.

Покупателем доли в СП является структура фармацевтического холдинга "Фармстандарт". Холдинг владеет АО "НЦСЗ" через 100% "дочку" ООО "Миг диджитал", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Параметры сделки на данный момент неизвестны.

"Ростелеком" и "Ростех" развивают СП с 2019 года, оно занимается разработкой, внедрением и эксплуатацией информационных систем в здравоохранении. 51% "Цифромеда" принадлежит "РТ Лабс" ("дочка" телеком-оператора), 49% - НЦИ (структура "Ростеха").