Доля нелегальных сигарет на рынке РФ выросла до 10,7% в I квартале

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Доля нелегальных сигарет на российском табачном рынке в I квартале 2021 года составила 10,7%, свидетельствуют результаты аналитического исследования Kantar TNS.

Компании-лидеры российской табачной индустрии отмечают рост доли нелегальных сигарет, после того как в III квартале 2020 года доля упала до 7% (по оценке Nielsen). Это следует из сообщения, которое распространили пресс-службы табачных компаний.

Ключевой источник нелегального продукта - страны ЕАЭС, а прежде всего, Белоруссия: почти половина всех нелегальных сигарет, продающихся в России, имеет белорусское происхождение. За прошедший год доля нелегального белорусского продукта в России выросла более чем в полтора раза.

Согласно исследованию Kantar, второе место в общей доле нелегальных сигарет занимает контрафактная продукция - на нее приходится почти одна треть нелегального рынка.

По оценкам экспертов индустрии, при сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб федеральному бюджету может составить около 100 млрд рублей в 2021 году.

"Постепенное ослабление ограничений, связанных с COVID-19, в частности, открытие границ, способствовало возобновлению распространения нелегально ввозимой табачной продукции, а резкое повышение акциза - увеличению разрыва в стоимости легальной и нелегальной пачек", - сказала директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

Нет оснований полагать, что тренд на рынке в ближайшие месяцы изменится, считает директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Philip Morris International в России Александр Мироненко. "Скорее наоборот, мы ожидаем, что в ближайшее время проявится эффект от повышения ставки акциза на 20% в начале года, в результате чего ценовой разрыв между легальной продукцией и продукцией, поступающей к нам из стран-соседей по ЕАЭС, еще больше увеличится", - заявил он.

Для замедления дальнейшего роста нелегального рынка необходимы комплексные законодательные меры, включая увеличения штрафов за производство и распространение нелегальных сигарет, контроль транзита табачной продукции между странами ЕАЭС, а также эффективное правоприменение в рамках уже принятых законодательных норм, сказал руководитель "БАТ Россия" (British American Tobacco) по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский (слова представителей компаний приведены в сообщении).