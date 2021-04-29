Ресторанный рынок РФ в марте вырос впервые с начала пандемии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Оборот ресторанов, кафе и баров в России в марте 2021 года увеличился на 2,3% по сравнению с показателем за март 2020 года, до 141,1 млрд рублей, сообщил Росстат.

Ресторанный рынок показал положительную динамику впервые с марта 2020 года (в тот месяц падение составило 6,3%).

По сравнению с предыдущим месяцем оборот предприятий общепита в марте вырос на 8%.

В I квартале 2021 года оборот ресторанов, кафе и баров снизился на 6% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 400,5 млрд рублей (в частности, в феврале ресторанный рынок упал на 9,1% в годовом выражении, в январе - на 10,8%).

По итогам 2020 года российский ресторанный рынок упал на 22,6% (до 1 трлн 444,2 млрд рублей). Самыми неудачными месяцами для отрасли оказались апрель и май (падение на 54,5% и на 55,1% соответственно), когда в условиях локдауна предприятия общепита могли работать только для обслуживания заказов навынос и доставки.