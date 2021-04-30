"Уфанефтегазмаш" намерен взыскать с "Роснефти" 290 млн рублей долга

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Научно-производственное объединение "Уфанефтегазмаш" подало в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании с ООО "РН-Ванкор" (Красноярск, входит в НК "Роснефть") 289,7 млн рублей долга и неустойки, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 27 апреля, предварительное заседание по делу назначено на 24 июня. Другие подробности пока не опубликованы.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что иск касается договора на поставку дымовой трубы и газохода газотурбинной установки, заключенного в 2020 году. Из взыскиваемой суммы 222,85 млн рублей - основной долг, еще 66,85 млн рублей - неустойка.

ООО "Научно-производственное объединение "Уфанефтегазмаш" производит оборудование для нефтяных и газовых месторождений и нефтеперерабатывающих заводов. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит трем физлицам. Бенефициаром с долей 78% является Рафаиль Шарипов.

ООО "РН-Ванкор" является оператором Ванкорского кластера. Компания создана в апреле 2016 года путем выделения из АО "Ванкорнефть". "РН-Ванкор" также полностью контролирует всю инфраструктуру кластера (включая нефтепровод Ванкор-Пурпе).