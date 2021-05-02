Добыча "Газпрома" в апреле оказалась чуть ниже докризисного 2019 года

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Добыча природного газа "Газпрома" в 2021 году уверенно отыгрывает большую часть падения 2020 года, однако немного отстает от уровней докризисного 2019 года (в среднем на полпроцента за четыре месяца).

При этом, если сделать поправку на добычу запущенного в конце 2019 года Чаяндинского месторождения (с него по "Силе Сибири" газ напрямую идет в Китай), которое находится за пределами зоны Единой системы газоснабжения, то добыча группы 2021 года отстает от 2019 уже на 3%.

Как следует из оперативных данных ЦДУ ТЭК, в апреле "Газпром" добыл 43,8 млрд куб. м газа, что на четверть превосходит уровень апреля 2020 года, но немного уступает добыче 2019 (44,24 млрд куб. м). Та же картина характерна и для предыдущих месяцев: в марте 2021 добыто 46,3 млрд куб. м газа (год назад было 38,5 млрд куб. м, два года назад - 46,7 млрд кубов), в феврале - 42,95 млрд куб. м (40,47 млрд куб. м и 42,72 млрд куб. м), в январе - 46,95 млрд кубов (44,23 млрд куб. м и 47,32 млрд куб. м соответственно).

Неделю назад зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов озвучил официальный план добычи на 2021 год - 496,9 млрд куб. м. Производство за первые четыре месяца текущего года в сравнении с графиком 2019 года (тогда было всего добыто 501,2 млрд куб м) подтверждает следование этому плану.

Реагируя на кризис, "Газпром" сократил операционные и капитальные затраты, что видно по профилю сокращенной (если сравнивать 2021 с докризисным 2019 годом) добычи в зимние и весенние месяцы. Но за плечами у отрасли рекордный сезон отбора газа из российских подземных хранилищ (около 60 млн куб. м по сравнению с 33 млрд куб. м за сезон 2019/20 и 45 млрд куб. м за сезон 2018/19 годов). Его надо будет компенсировать дополнительной добычей в наступивший весенне-летний период.

Вторая по величине добычная дочка "Газпрома" "Газпром добыча Надым" уже сообщила, что в апреле она "перевыполняет план по добыче газа на 10 млн кубометров в сутки" и "большой "Газпром" ставит задачу сохранить такой уровень добычи и в летний период".

В России "Газпром" начал закачку газа в ПХГ еще в начале апреля. ООО "Газпром ПХГ", в частности, сообщило: Касимовское ПХГ, отвечающее за безопасность поставок в Москву, завершило отбор и начало закачку 9 апреля; крупнейшее в мире Северо-Ставропольское ПХГ начало закачку 12 апреля; упоминается и закачка в Волгоградское ПХГ.

Рекордный отбор газа из ПХГ был и в Европе. Но Европа уже месяц не может начать масштабную кампанию закачки газа в хранилища, так как в газовом балансе ЕС пока что нет достаточных объемов для этого. Существует теоретическая возможность увеличения прокачки российского газа через Украину. На прошлой неделе "Оператор газотранспортной систему Украины" выставлял большие дополнительные транзитные мощности на аукцион, "Газпром" не воспользовался этой возможностью. Анализ ситуации с добычей показывает, что у российской компании, скорее всего, нет лишних ресурсов газа для единовременного наращивания физических поставок в Европу. Это подтверждают и данные, что "Газпром" в апреле продолжал расходовать свои запасы газа в подземных хранилищах Европы для исполнения текущих заявок европейских покупателей.