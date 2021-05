Первые 100 дней президентства Байдена принесли $195 млрд богатейшим американцам

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU Состояние 100 богатейших американцев за первые 100 дней президентства Джо Байдена выросло на $195 млрд, сообщает Bloomberg.

Это объясняется ростом американского рынка акций, быстрыми темпами вакцинации и принятием пакета стимулов объемом $1,9 трлн. Индексы S&P 500 и Dow Jones с момента инаугурации Байдена прибавили более 10%.

Между президентскими выборами и вступлением Байдена в должность 100 богатейших американцев заработали еще $267 млрд. Таким образом, с 4 ноября 2020 года, когда состоялись выборы, их состояние увеличилось на $461 млрд. Для сравнения, между инаугурацией Дональда Трампа в 2017 году и последними президентскими выборами в США эти миллиардеры стали богаче примерно на $860 млрд.

По данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, общее состояние 100 богатейших американцев достигло $2,9 трлн по сравнению с $2,5 трлн, которыми владеют 50% наименее богатых жителей страны.

При этом 10 богатейших американцев со дня прошлогодних выборов заработали $255 млрд, а их общее состояние выросло до $1,2 трлн.

Основными драйверами увеличения богатства стали технологические компании, включая Amazon.com Inc., Facebook Inc. и Google, принадлежащий Alphabet Inc., которые выиграли от роста онлайн-активности в период пандемии. Индекс FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Google) за последние 12 месяцев подскочил на 94%, в то время как S&P прибавил 45%.

Основатель Amazon Джефф Безос, являющийся богатейшим человеком в мире, в этом году стал богаче на $11,7 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. За время президентства Дональда Трампа его состояние выросло на $120 млрд.

Состояние главы Facebook Марка Цукерберга в прошлый четверг подскочило на $8,1 млрд благодаря сильной финансовой отчетности компании.

Сооснователь Google Ларри Пейдж с начала года заработал $26,6 млрд. Глава Tesla Inc. Илон Маск с января стал богаче на $5,1 млрд.

Инвесторы Уоррен Баффет, возглавляющий Berkshire Hathaway, и глава Blackstone Group Стивен Шварцман также выиграли от роста рынка акций.

Джо Байден в свои первые 100 дней президентства предложил значительное повышение налогов для богатейших граждан, а также программы поддержки среднего и низшего классов с помощью расходов на инфраструктуру, социальных расходов и стимулирующих выплат.

План, представленный президентом США во время обращения к Конгрессу на прошлой неделе, предполагает повышение подоходного налога для 1% богатейших граждан до 39,6% с текущих 37%. Налог на доход от прироста капитала может быть повышен до того же уровня для тех, кто зарабатывает более $1 млн.

Американцы, входящие в 1% богатейших, в данный момент платят 40% от всех федеральных налогов на доходы, свидетельствуют данные Налоговой службой США (US Internal Revenue Service, IRS).

Белый дом также предложил повысить корпоративные налоги, чтобы финансировать инфраструктурные расходов. Основатель Amazon Джефф Безос неожиданно поддержал это предложение.

Демократы в Конгрессе предлагают и другие способы устранения неравенства. Сенатор Элизабет Уоррен представила план налога для ультра-миллионеров. Согласно ее проекту, состояние граждан, которые владеют более $50 млн, должно облагаться 2%-м налогом. Ставка налога может составить 3% для тех, чье состояние превышает $1 млрд. Предложение вряд ли будет принято, учитывая сопротивление президента и других демократов, отмечает Bloomberg.

Несмотря на пандемию, все группы населения США в прошлом году увеличили свое благосостояние, свидетельствуют данные ФРС. Однако состояние 1% богатейших граждан в 2020 году увеличилось на $4 млрд - больше, чем 90% наименее обеспеченных жителей.

Доходы населения США в марте подскочили на 21% в результате третьего раунда стимулирующих платежей.