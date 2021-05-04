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Цены на кукурузу в США поднялись до максимума за 8 с лишним лет

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на кукурузу в США поднялись до максимума более чем за 8 лет - с марта 2013 года, сообщает агентство Bloomberg.

Росту цен способствует высокий спрос со стороны Китая, а также засуха в Бразилии и других странах Южной Америки, которая может ухудшить урожай.

Котировки фьючерсов на кукурузу на Чикагской бирже 4 мая подорожали на 3,5%, до $7,0325 за бушель.

Крупный международный трейдер сельхозсырья Bunge Ltd. во вторник повысил на 25% прогноз прибыли на 2021 год.

"Мы с оптимизмом ждем, что благоприятная в плане спроса деловая среда, отмечавшаяся в первом квартале, сохранится в течение всего текущего года", - заявил главный исполнительный директор Bunge Грег Хекман.

США

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