Moeller-Maersk увеличила квартальную прибыль в 14 раз

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S увеличила чистую прибыль в 14 раз на фоне роста стоимости фрахта. Показатель составил $2,7 млрд против $197 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали чистую прибыль компании на уровне $2,38 млрд.

Чистая прибыль Maersk за весь 2020 год составила $2,9 млрд.

Квартальная выручка компании увеличилась на 30%, до $12,44 млрд. EBITDA подскочила в 2,7 раза, до $4,04 млрд, EBIT - в 5,6 раза, до $3,1 млрд.

Maersk, отчетность которой считается барометром ситуации в мировой торговле, сообщила также, что объем перевозок в первом квартале вырос на 5,7%, а средняя стоимость фрахта - на 36%.

"Высокий спрос вместе с появлением заторов, нехваткой мощностей, а также дефицитом оборудования в глобальных цепочках поставок привели к резкому росту стоимости фрахта", - говорится в пресс-релизе Maersk.

Компания ожидает, что "исключительно сильная" динамика ее показателей, отмеченная в первом квартале, сохранится до конца текущего года на фоне высокого спроса на контейнерные грузоперевозки. В связи с этим 26 апреля Maersk повысила прогнозы EBITDA и EBIT на текущий год. Согласно последним прогнозам компании, ее EBITDA в этом году составит $13-15 млрд, EBIT - $9-11 млрд.

5 мая Maersk объявила о намерении ускорить обратный выкуп акций в рамках действующей программы, из которой неиспользованными остались порядка 6,7 млрд датских крон ($1,1 млрд). Эти средства компания планирует потратить за период с середины мая по конец сентября 2021 года.

Кроме того, совет директоров Maersk принял решение запустить новую программу обратного выкупа акций на сумму 31 млрд крон ($5 млрд), которая начнет действовать после завершения текущей.

Акции Maersk прибавляют в цене 3,6% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 16%.