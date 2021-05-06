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"Трансконтейнер" в 2021 году ждет снижения темпов роста перевозок

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объем перевозок "Трансконтейнера" в I квартале 2021 года увеличился на 14,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя железнодорожной компании.

Собеседник газеты отметил, что рынок растет высокими темпами, но ожидается, что во II полугодии ситуация стабилизируется, а темпы роста "снизятся и в целом по итогам года будут ниже, чем в 2020 году". Замедление динамики, по словам представителя оператора, обусловлено высокой базой сравнения: во второй половине прошлого года на фоне ограничений и изменений цепочек поставок на железные дороги переключились объемы, ранее перевозимые другими видами транспорта.

Доходные (груженые) перевозки "Трансконтейнера" в 2020 году увеличились на 16,2%, до 1,946 млн TEU, в том числе транзитные - на 49,8%; экспортные - на 17,5%, внутренние - на 9,2%, импортные - на 8,9%.

Оператор, по данным его владельцев, нарастил долю на рынке грузовых железнодорожных перевозок в РФ с 36,3% до 36,4%, причем в последние месяцы года она достигала почти 40%. Доля на рынке экспортных перевозок в 2020 году выросла с 40,2% до 43,9%, импортных - с 37,6% до 40,8%.

"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ фитинговый железнодорожный оператор РФ. Эксплуатирует около 88 тысяч крупнотоннажных контейнеров, порядка 34 тысяч вагонов-платформ для их перевозки, около 400 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единиц погрузочной техники (на сайте данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2020 г.). Компания имеет сеть из 38 собственных и трех совместных терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").

Трансконтейнер

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