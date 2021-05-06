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В Петербурге заключена крупная сделка на рынке складов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Central Properties договорилась о покупке у Sirin Development складского комплекса Nordway площадью 107 тысяч квадратных метров, расположенного в пригороде Петербурга Шушары, сообщил консультант сделки Knight Frank.

В Knight Frank заключенное соглашение назвали одной из крупнейших сделок 2021 года на рынке инвестиций в недвижимость.

Кредит покупателю предоставил Райффайзенбанк.

Складской комплекс Nordway - это четыре отдельно построенных здания класса А общей площадью 107 тысяч квадратных метров, он полностью сдан в аренду российским и международным компаниям. Инвесторами проекта выступили Sirin Development и Hanner.

Central Properties - инвестиционная девелоперская компания, реализующая проекты класса А в сфере офисной и многофункциональной недвижимости в Москве. В настоящее время в портфеле Central Properties находится 350 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

Sirin Development - девелоперская компания индустриальной недвижимости. Основные направления деятельности компании: покупка земельных участков, девелопмент и аренда складской недвижимости. В портфеле компании более 400 тысяч квадратных метров недвижимости в Литве, Латвии и России.

Central Properties Петербург Шушары Sirin Development Райффайзенбанк Knight Frank

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