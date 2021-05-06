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Минцифры и Росреестр опробуют обмен данными для электронной ипотеки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проекты постановлений о проведении до 31 декабря 2021 года эксперимента по обмену данными при электронной ипотеке между депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, и Росреестром с применением технологии блокчейн.

Документы опубликованы на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что эксперимент начнется после вступления в силу постановления правительства, но не раньше 1 июля.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, по завершении эксперимента Минцифры совместно с Росреестром оценят его результаты и доложат о них правительству, а также сформулируют предложения, в том числе по применению информационной системы, основанной на технологии блокчейн.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры, тестирование обмена данными будет проводиться с применением Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и информационной системы, основанной на технологии распределенных реестров.

"Система будет применяться для информационного обмена между участниками финансового рынка и органами регистрации прав. В дальнейшем, после завершения эксперимента, указанная система будет преобразована в государственную информационную систему "Госчейн", - рассказали в министерстве.

Для реализации проекта создана рабочая группа, в которую вошли представители Минцифры, Росреестра, "ДОМ.РФ", Банка России и Ассоциации ФинТех. Росреестр совместно с "ДОМ.РФ" и Ассоциацией ФинТех в тестовом режиме уже провел выдачу первых электронных закладных с помощью технологий распределенных реестров.

"Мы ожидаем, что система позволит ускорить информационный обмен с кредитными организациями и расширить перечень банков, которые смогут работать с электронными закладными. Таким образом, электронная ипотека станет доступнее для граждан, а у бизнеса появится новый эффективный инструмент", - сказала через пресс-службу замруководителя Росреестра Елена Мартынова.

Росреестр Минцифры Госчейн Елена Мартынова ДОМ.РФ Банк России

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