Механизм товарных интервенций расширен на все непродовольственные товары

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ распространило механизм товарных интервенций на все непродовольственные товары, в том числе на лекарства, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Ранее такой механизм разрешалось задействовать только для снижения цен на продовольствие и нефтепродукты.