Суд по иску АСВ вернул крупному должнику банка "Югра" лицензию на месторождение

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Четвертый арбитражный апелляционный суд признал незаконным переоформление лицензии на нефтегазовое месторождение в Якутии с крупного должника банка "Югра" - АО "Иреляхнефть" - на ООО "Иреляхское".

По данным картотеки арбитражных дел, "Иреляхнефть" владела нефтегазовой лицензией на Иреляхское месторождение с 1993 года. В конце 2017 году компания создала дочернюю фирму "Иреляхское" с долей участия в ней 100%.

Спустя два месяца "дочка" обратилась в Якутнедра с заявлением на переоформление спорной лицензии с головной компании на ООО. Также в ведомство было направлено согласие "Иреляхнефти" на данное изменение и данные о договоре аренды имущества между АО и ООО.

В январе 2018 года нефтегазовая лицензия перешла к "Иреляхскому".

В том же году "Иреляхнефть" сократила свою долю в "дочке" до 5,94%, а основным собственником стало ООО "Проф-С" с 94,06% (номинальная стоимость - 188,13 млн рублей). Перераспределение долей произошло незадолго до банкротства "Иреляхнефти", конкурсное производство в которой было введено в мае 2019 года.

Нефтекомпания являлась крупным должником банка "Югра", которому задолжала свыше 15 млрд рублей. Объекты нефтяного комплекса "Иреляхнефти" и права аренды земельных участков компании были заложены в банке. В настоящее время "Югра" остается залоговым кредитором обанкротившегося АО. Сам банк с сентября 2018 года также признан банкротом, и в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсный управляющий банка - Агентство по страхованию вкладов (АСВ), именно оно и выступило истцом в деле о возврате лицензии компании "Иреляхнефть".

Заявление в суд первой инстанции о признании незаконным переоформления лицензии было направлено в августе 2020 года. Решение Арбитражный суд Якутии вынес в ноябре того же года, отказав банку в требовании. Банк подал апелляцию. Ответчиками выступали Якутнедра и Роснедра. Они настаивали на том, что "лицензия не может быть включена в конкурсную массу", поскольку не является имуществом предприятия-банкрота, следовательно, решение Якутнедр о переоформлении лицензии "не нарушает права и законные интересы заявителя". Между тем, по данным суда второй инстанции, лицензия "входит в стоимость предприятия как имущественного комплекса, которое может быть реализовано в ходе процедуры банкротства".

Апелляционный суд пришел к выводу, что у Якутнедр не было оснований для переоформления нефтегазовой лицензии, так как представленные ООО "Иреляхское" документы были спорными. "Сторонами (АО "Иреляхнефть" и ООО "Иреляхское" - ИФ) в полной мере не согласован перечень имущества, подлежащего передаче в аренду, поскольку приложение N1 к договору не подписано сторонами", - отмечается в деле.

Суд отклонил и довод Роснедр о том, что компания "Иреляхское" заключила с ЗАО "НК Дулисьма" договор генерального подряда на разработку Иреляхского месторождения. "Условие о начальном и конечном сроке выполнения работы является существенным. Между тем такое существенное условие договором генерального подряда от 2 октября 2017 года не предусмотрено", - говорится в постановлении апелляционного суда.

В результате суд признал приказ Якутнедр о переоформлении лицензии незаконным и потребовал устранить нарушения прав банка "Югра".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ФНС приостановила операции по счетам компании "Иреляхское". Налоговая служба также направила в суд заявление о банкротстве ООО. Кроме того, у основного владельца компании - "Проф-С" (принадлежит Андрею Хренкову) - также имеется задолженность по уплате налогов.

В I полугодии 2020 года "Иреляхское" добыло 22,3 тыс. нефти и газового конденсата.

Как сообщалось, "Иреляхнефть" и "Иреляхское" фигурируют в деле о банкротстве банка "Югра", с бывших совладельцев которого АСВ пытается взыскать более 20 млрд рублей.

Крах банка, который на конец I квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.