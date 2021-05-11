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Evraz предложил трех новых независимых директоров в совет

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Evraz одобрил в качестве кандидатов на должности новых независимых неисполнительных директоров компании Стивена Оделла, Джеймса Рутерфорда и Сандру Стэш, сообщила компния.

Оделл до 2018 года был вице-президентом Ford Motor, а до того возглавлял совет директоров Ford Sollers. Рутерфорд до 2020 года был неисполнительным директором Anglo American. Стэш до 2020 года была вице-президентом Tullow Oil, а также восемь лет была вице-президентом BP Plc.

Двое независимых директоров Evraz - сэр Майкл Пит (бывший личный секретарь принца Уэльского) и Карл Грубер (входил в правление Voest-Alpine Industrieanlagenblau) - не будут выставлять свои кандидатуры для переизбрания в совет директоров на предстоящем годовом собрании, поскольку они проработали уже девять лет в качестве неисполнительных директоров, говорится в сообщении Evraz.

При этом совет директоров выставляет кандидатуры сэра Пита и Грубера для переизбрания на предстоящем годовом собрании (в соответствии с уставом), "чтобы обеспечить плавную передачу полномочий" в течение дополнительных нескольких месяцев. В то же время оба кандидата сложат с себя все прочие обязанности, связанные с участием в комитетах совета директоров.

Лори Арго (до 2017 года занимала пост старшего вице-президента Enterprise Products Holdings) уведомила совет директоров, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания на предстоящем собрании.

Стэш, в случае одобрения ее кандидатуры, возглавит комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды, а также станет членом комитета по вознаграждениям. Оделл войдет в комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и комитет по назначениям. Рутерфорд, в случае одобрения его кандидатуры, станет членом комитета по назначениям и комитета по аудиту.

Годовое собрание акционеров Evraz назначено на 15 июня.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,68%), Александр Абрамов контролирует 19,35% капитала, Александр Фролов - 9,66%, Геннадий Козовой владеет 5,75%, Евгений Швидлер - около 2,8%.

Evraz Роман Абрамович Александр Абрамов Евгений Швидлер Майкл Пит Карл Грубер Стивен Оделл Джеймс Рутерфорд Сандра Стэш

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