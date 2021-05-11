Рынок акций РФ к закрытию сократил потери благодаря отскоку нефти

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник просел вслед за мировыми фондовыми площадками из-за роста инфляционных ожиданий, к закрытию торгов часть утренних потерь была компенсирована благодаря отскоку нефти; лидерами снижения выступили акции Сбербанка после отсечки на бирже дивидендов (выплаты за 2020 год - 18,7 рубля на акцию каждого типа).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3652,05 пункта (-1,2%, минимум дня - 3625,97 пункта), индекс РТС - 1552,63 пункта (-1,2%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4,3%.

Доллар подешевел до 74,08 рубля (-0,27 рубля).

Обыкновенные акции Сбербанка снизились до 306,16 рубля (-4,3%), "префы" - до 286,67 рубля (-4,2%).

Сбербанк утром во вторник также опубликовал финансовый отчет: в апреле банк получил 103,57 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 11,5 млрд руб. годом ранее и 103,26 млрд руб. в марте. В период с января по апрель Сбербанк получил 386,08 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 230,15 млрд руб. годом ранее.

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "Роснефти" (-2%), ВТБ (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,6%), "ММК" (-1,6%), "Северстали" (-1,5%), "Яндекса" (-1,4%), АФК "Система" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

TCS Group в I квартале получила 14,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза (13,7 млрд руб.). TCS Group сохранила прогнозы по основным финансовым показателям на 2021 год: чистая прибыль - не менее 55 млрд руб.

Подорожали акции "РусГидро" (+2,8%), "Московской Биржи" (+1,9%), расписки Ozon (+1,8%), бумаги "Магнита" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,8% "префы"), "Норникеля" (+0,7%), Polymetal (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 96,626 млрд рублей (из них 23,341 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,69 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 8,09 млрд рублей на акции "Газпрома").

"Московская биржа" приобрела 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов Inguru (сумма сделки не раскрывается). В течение пяти лет эта доля может быть увеличена до 100%, говорится в сообщении торговой площадки.

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, в период майских праздников российский рынок акций показал опережающую динамику, но политические новости были, скорее, негативными. Лучшую динамику показали акции производителей сырья и финансовый сектор, а в числе отстающих оказались интернет-компании. Однако теперь рынки отступают вниз из-за опасений, связанных с инфляцией и темпами восстановления мировой экономики. В среду в центре внимания будет отчет по инфляции в США.

Во вторник интерес представляют обзор ОПЕК и итоги майской ребалансировки индексов MSCI (станут известны поздно вечером). В ночь на среду выйдут индекс опережающих экономических индикаторов Японии, данные по ВВП, промышленному производству и торговому балансу Великобритании, а также ИПЦ в Германии и Франции.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, Сбербанк получил рекордную прибыль в апреле, но картину дня омрачил дивидендный разрыв в бумагах банка. В целом, негативная динамика рынка обусловлена снижением внешних площадок. Акции Сбербанка отыграли к вечеру часть падения, но финансовый сектор все равно показал наиболее сильное снижение.

TCS Group увеличила чистую прибыль по МСФО в I квартале на 57%, выручка увеличилась до 56,8 млрд рублей. Глава Группы TCS Оливер Хьюз заявил о том, что планируется возобновить выплату дивидендов с 2022 года.

Рубль укрепился перед аукционами ОФЗ. Накануне рубль заметно ослаб на фоне потока негативных внешнеполитических новостей, но, похоже, испуг был преждевременным. Более сильное влияние на динамику рубля оказывает сокращение покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила в период с 11 мая по 4 июня до 6,7 млрд рублей в день (с 8,4 млрд рублей в предыдущий период).

Европейские индексы снижались на фоне распродаж технологичных бумаг. Сохраняются опасения, что пандемия COVID-19 все еще далека от завершения и глобальный туризм вряд ли восстановится в обозримом будущем. Кроме того, вопрос инфляции на фоне масштабных стимулов также остается поводом для беспокойства. В Китае цены производителей КНР выросли на 6,8% при ожиданиях 6,5% после 4,4% в марте. В среду в США также выйдет статистика по инфляции, которая способна оказаться весьма яркой на фоне низкой базы прошлого года.

Индекс экономических настроений в Германии Zew достиг исторического максимума 84,4 пункта по сравнению с 70,7 пункта в апреле. Как минимум, можно говорить о том, что бизнес ФРГ рассчитывает на постепенный выход из режима ограничений.

ОПЕК сохранила свой прогноз роста спроса в текущем году на 5,95 млн б/с относительно объемов потребления в 2020 году. Однако прогноз на II квартал немного ухудшен из-за ситуации в Индии. Был пересмотрен прогноз восстановления мировой экономики с 5,4% до 5,5%. Впрочем, прогнозы могут ухудшиться в ближайшем будущем. В Индии эпидемия набирает обороты, а карантинные меры почти не дают результата. В Японии главы префектур рассматривают расширение карантинных зон и продление уже существующих ограничений. На Тайване власти ввели локальный карантин и более активное тестирование граждан. Позитивом для нефти являются ожидания того, что на прошлой неделе запасы в США сократились.

На дальнейшие настроения рынков могут повлиять заявления представителей ФРС (Джона Уильямса, Лейл Брейнард, Мэри Дели и Рафаэля Бостика), если они смогут убедить в сохранении сверхмягкой политики ФРС и временном характере разогрева инфляции, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, негативом для внешних рынков выступило возобновление роста доходностей гособлигаций США. Инвесторы опасаются, что ускорение инфляции на фоне неустойчивых экономических показателей может привести к тупиковой для ФРС ситуации. С одной стороны, возникнет необходимость повышения ставки, с другой - дальнейшее восстановление экономики будет нуждаться в мягких монетарных условиях.

Поддержку рублю оказывает сохранение относительной стабильности геополитической обстановки, обеспеченное вероятной встречей в июне лидеров России и США. Давление на нефтяной рынок оказывает беспокойство относительно ситуации с распространением пандемии в некоторых регионах, являющихся крупными потребителями нефти, отмечает эксперт.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, на глобальных рынках акций происходит небольшая коррекция из-за инфляционных рисков. Под наибольшим давлением находятся акции роста, имеющие наиболее высокую стоимость по мультипликаторам. Инфляционные ожидания в США достигают своего пика с 2006 года. На этом фоне продолжается ралли в ценах на сырьевые товары, что само по себе увеличивает инфляционные риски.

В России лучше рынка выглядели акции "Мосбиржи". Компания объявила о покупке 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов Inguru, однако это не основной катализатор роста акций. Бумаги компании являются своего рода защитным активом на рынке акций в условиях краткосрочных коррекций, так как показатели компании положительно зависят от объема торгов, даже если котировки рынка акций снижаются, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции Сбербанка упали после закрытия реестра по дивидендам за 2020 год. При этом эмитент также сообщил о рекордной чистой прибыли в апреле 2021 года по РСБУ в размере 103,6 млрд руб. С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка уже днем во вторник закрыли часть образовавшегося дивидендного "гэпа" и отскочили от психологически важной отметки 300 руб. на довольно высоких объемах. Подобная динамика говорит о неплохих шансах развития повышения сначала к 314,31 руб. (для закрытия "гэпа"), а при закреплении выше - обновления предыдущего пика 320,19 руб. Краткосрочную перекупленность акции уже сняли, но среднесрочно при неспособности устоять выше 300 руб. стоит ждать коррекции ближе к 280-290 руб. Пока же покупатели по-прежнему выглядят уверенно.

В Европе индексы акций снижаются - в регионе, как и в других частях света, опасаются разгара инфляции, хотя представители центральных банков заверяют инвесторов в ее краткосрочном характере. Статистика вторника тем временем показала рост индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за май с 70,7 до 84,4 пункта (ожидалось 72 пункта). В США инвесторы по-прежнему настроены пессимистично и, судя по всему, продолжат фиксацию прибыли в связи с инфляционными опасениями, о которых во вторник напомнила статистика из Китая. Индекс S&P 500 на этом фоне в ближайшие дни может стремиться к майскому минимуму, в район 4120 пунктов.

Индексы МосБиржи и РТС образовали "гэпы" во многом из-за дивидендной отсечки по Сбербанку. Для их закрытия индикаторам придется подняться к 3675 и 1565 пунктам, при этом весьма вероятно, что это движение произойдет на текущей неделе. В пользу покупателей на российском рынке по-прежнему выступают высокие цены на нефть и стабилизация геополитического фона, поэтому если другие внешние факторы существенно не ухудшатся, российский рынок может стремиться отвоевать утерянные позиции, считает Кожухова.

В США в понедельник фондовые индексы снизились на 0,1-2,6% во главе с технологичным Nasdaq (-2,6%). Dow Jones (-0,1%) в ходе торгов впервые поднимался выше отметки 35000 пунктов, но закрылся в "минусе" после подъема по итогам пяти предыдущих сессий.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые больше других выиграют от снятия карантинных ограничений, в том числе представителей туристического сектора и сферы развлечений, и не хотят вкладывать средства в бумаги существенно подорожавших технологических компаний, пишет Dow Jones.

Во вторник в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE снизились на 1,8-2,5%) и США (индекс S&P 500 потерял 1,1%).

Несмотря на заверения Федеральной резервной системы (ФРС) США и слабые данные по американскому рынку труда, инвесторы считают, что потенциальный рост цен может заставить центробанки начать сокращать стимулы, пишет Associated Press со ссылкой на мнение аналитиков.

Помимо этого, в ряде азиатских стран продолжает наблюдаться рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

Потребительские цены в Китае в апреле выросли на 0,9% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,4% в марте. Эксперты в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию в Китае на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть вечером во вторник отыграла часть утренних потерь, вызванных сообщениями о постепенном возобновлении работы системы трубопроводов Colonial Pipeline; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $0,1 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $68,22 за баррель (-0,2% и +0,1% накануне), июньская цена WTI - $64,84 за баррель (-0,1% и +0,03% в понедельник).

В понедельник цена Brent поднималась до $69,2 за баррель, WTI - до $65,75 за баррель из-за перебоев в работе трубопроводов Colonial.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, сообщила в понедельник, что рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Система трубопроводов Colonial является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Пропускная способность трубопроводов, идущих из Хьюстона до Северной Каролины, составляет порядка 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), до Нью-Йорка - 900 тыс. б/с.

ОПЕК сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом. В 2020 году спрос на нефть упал на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году - до 90,5 млн б/с, а в 2021 году он, как ожидается, вырастет на 6 млн б/с - до 96,5 млн б/с, говорится в последнем отчете ОПЕК.

ОПЕК в апреле увеличила добычу нефти до 25,08 млн баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ выполнена на 100%.