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"Екатеринбургэнергосбыт" будет размещать информацию о недобросовестных контрагентах в системе "СПАРК"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Компания "Екатеринбургэнергосбыт" и Группа "Интерфакс" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого гарантирующий поставщик будет размещать сведения о своевременности оплаты счетов юридическими лицами в системе "СПАРК-Интерфакс".

"Подключение компании к программе "СПАРК-Мониторинг платежей" переводит деловые контакты с нашими партнерами на совершенно другой уровень. Из двусторонних отношений между юридическими лицами мы переходим в открытое информационное пространство. Для недобросовестных контрагентов это может стать серьезным репутационным риском, способным негативно повлиять на их деловую привлекательность", - сказала первый заместитель директора АО "Екатеринбургэнергосбыт" Светлана Ткаченко.

С настоящего момента данные о платежной дисциплине контрагентов АО "Екатеринбургэнергосбыт" будут доступны широкому кругу пользователей системы "СПАРК-Интерфакс" и могут быть использованы для проверки благонадежности и кредитоспособности организаций.

Программа "СПАРК-Мониторинг платежей" реализуется на базе системы "СПАРК-Интерфакс" и нацелена на повышение уровня расчетов, снижение просроченной дебиторской задолженности поставщикам, сокращение рисков работы на условиях отсрочки платежа. Такой эффект достигается за счет повышения информационной прозрачности бизнеса и использования общепризнанных в мире методик.

Поставщики товаров и услуг различных отраслей ежемесячно размещают данные о своевременности исполнения финансовых обязательств их клиентами. На основе этих данных в системе СПАРК формируются "платежные истории" хозяйствующих субъектов и рассчитываются широко используемые на рынке скоринги - Индекс платежной дисциплины и Индекс финансового риска.

"Платежные истории" и скоринги доступны широкому кругу участников рынка, включая банки, страховые компании, крупных заказчиков, что мотивирует клиентов внимательнее относиться к выполнению договорных обязательств.

АО "Екатеринбургэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории муниципального образования город Екатеринбург. Компания имеет статус субъекта оптового рынка электроэнергии. Основной вид деятельности - реализация электрической энергии (мощности) потребителям и сетевым организациям для компенсации потерь и покупка в этих целях электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках.

Екатеринбургэнергосбыт СПАРК Интерфакс СПАРК-Интерфакс

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