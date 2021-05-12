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ВТБ открыл Новокузнецку кредитные линии на 500 млн рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Банк ВТБ и мэрия Новокузнецка заключили контракты о выдаче кредита в размере 500 млн рублей для финансирования дефицита горбюджета и погашения долговых обязательств города, сообщается в материалах на портале госзакупок.

ВТБ открыл Новокузнецку пять возобновляемых кредитных линий с лимитом не более 100 млн рублей каждая. ВТБ стал единственным участником объявленных мэрией Новокузнецка аукционов на привлечение кредитных средств, контракты заключены по начальной (максимальной) цене - 8,25 млн рублей.

Кредитные средства предоставлены на 548 дней (до 10 ноября 2022 года), выборка ограничена 31 мая и 10 июня 2021 года.

Как следует из материалов госзакупок, в апреле Новокузнецк на аналогичных условиях привлек в Сбербанке 300 млн рублей.

Согласно данным на официальном сайте совета народных депутатов Новокузнецка, с учетом внесенных в феврале изменений доходы горбюджета на 2021 год утверждены в сумме 18 млрд 744 млн 716,7 тыс. рублей, расходы - 19 млрд 655 млн 144,7 тыс. рублей, размер дефицита не изменился и составляет 910,428 млн рублей, или 4,6% от расходов.

ВТБ Новокузнецк

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