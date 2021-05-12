РФ в I квартале увеличила экспорт мороженого более чем на 60%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия в первом квартале этого года экспортировала мороженого на $14 млн, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В натуральном выражении поставки выросли на 13%, до 5,6 тыс. тонн.

Основным драйвером роста стали поставки мороженого в США, которые увеличились в 3,7 раза, до 1,9 тыс. тонн на $4,7 млн. Экспорт этой продукции в США развивается все последние годы, и в начале 2021 года эта страна вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого, отмечает центр.

На втором месте среди импортеров находится Китай, нарастивший ввоз на 43%, до 576 тонн в натуральном выражении, и на 66%, до $2,6 млн в стоимостном. В марте Китай в очередной раз расширил список российских поставщиков мороженого, в результате чего, по данным Россельхознадзора, право экспорта имеют 48 предприятий.

Тройку лидеров замыкает Казахстан. В январе-феврале (данные за март будут позже) он сократил закупки мороженого на 57%, до 986 тонн на $2 млн (на 17% меньше).

В топ-5 импортеров входят Монголия и Украина - традиционные покупатели российского мороженого в последние годы. Отгрузки в Монголию составили 559 тонн (на 54% больше) на $1,4 млн (на 74% больше), на Украину - 260 тонн (на 24% больше) стоимостью $692 тыс. (на 31% больше).

В прошлом году в России было произведено 451 тыс. тонн мороженого, что на 8% больше показателя предыдущего года. Одновременно с ростом производства увеличивается и экспорт мороженого, который за последние пять лет вырос в два раза, с 13 тыс. тонн в 2015 году до 26 тыс. тонн в 2020 году. За этот срок число стран-импортеров российского мороженого расширилось с 24 до 35, в том числе начались поставки в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Конго, ОАЭ.

"Агроэкспорт" также сообщил, что пандемия и связанные с нею карантинные ограничения негативно сказались на импульсных покупках мороженого. В то же время они привели к увеличению его потребления в домашних условиях. В 2020 году, по оценке IMARC Group, мировой рынок мороженого составил $65,8 млрд. За период 2020-2025 годов среднегодовой темп роста будет составлять 7,8%, в результате чего объем рынка достигнет $98 млрд.

По данным ITC Trade Map, в 2019 году в мире было импортировано мороженого на $4,3 млрд. Основными покупателями являлись Германия (10,1% от глобального объема), Великобритания (9,8%), Франция (6,6%), за пределами Европы - Китай (2,4%) и США (2%). По итогам 2020 года государства Евросоюза совокупно увеличили импорт мороженого на 3,5%, до $2,5 млрд, США - на 66%, до $139 млн. Китай сократил ввоз на 11%, до $92 млн.

Ведущими экспортерами мороженого являются Германия ($596 млн в 2020 году), Франция ($550 млн) и Бельгия ($437 млн). Россия в 2019 году вошла в топ-20 мировых экспортеров с долей около 1,2%.