Рубль в пятницу утром незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слабо подрастают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль незначительно снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения цен на нефть. От более существенного снижения нацвалюту сдерживают возросший аппетит инвесторов к риску и ожидания смягчения геополитической напряженности между Россией и странами Запада.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,04-74,25 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,0825 руб./$1 (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,5 руб./EUR1 (+5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,53 коп. к уровню закрытия 13 мая, до 81,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,41 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 43,43 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 14 мая на фоне продолжающегося с четверга снижения цен на нефть эталонных марок. Вместе с тем, поддержку нацвалюте оказывают рост у глобальных инвесторов "аппетита к риску", а также надежды участников рынка на смягчение геополитической напряженности между Россией и странами Запада, в том числе, в период подготовки встречи лидеров РФ и США.

Накануне позитивный для рубля фон поддержало заявление главы министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что Вашингтон не усматривает прямой связи Москвы с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline. По ее словам, хакеры могут быть из Восточной Европы или России, но атака была совершена не государством.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $66,79 за баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $63,62 за баррель, что на 0,31% ниже уровня на закрытие рынка 13 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут: японский Nikkei 225 прибавляет 2,04%, китайский CSI300 - 1,73%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также подрастает на 0,46%.

Американский рынок акций завершил торги в четверг в "плюсе" после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий.

В среду американские фондовые индексы резко снизились на апрельских данных по инфляции. Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в среду, что его удивили апрельские данные об инфляции в США. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.