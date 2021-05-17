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Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле упал на 23% к "доковидному" уровню

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2021 года пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 23% в сравнении с апрелем "доковидного" 2019 года и составил 7,2 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации. К апрелю 2020 года, когда почти прекратились внутренние и зарубежные перелеты, показатель вырос почти в десять раз.

Группа "Аэрофлот" в апреле сократила перевозки примерно на 35% в сравнении с апрелем 2019 года, до 3 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"). В частности, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,37 млн пассажиров, "Победа" - 1 млн пассажиров, "Россия" - 636 тысяч пассажиров. В апреле 2020-го вся группа перевезла 229 тысяч человек.

Авиакомпания S7 перевезла 1,35 млн человек (в апреле-2019 - 1,36 млн, в апреле-2020 - 214 тысяч), "Уральские авиалинии" - 617 тысяч (в апреле-2020 - 697 тысяч, в апреле-2020 - 42 тысяч).

Пассажирооборот всех российских авиакомпаний в прошлом месяце составил 14,5 млрд пассажиро-километров: это на 38% меньше, чем в апреле 2019 года и почти в 10 раз больше, чем в апреле 2020-го.

Всего за январь-апрель российские авиакомпании перевезли 24,2 млн. пассажиров, что на 29% меньше, чем за тот же период 2019 года и соответствует показателю за январь-апрель прошлого года.

Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце мая.

Хроника 27 января 2020 года – 17 мая 2021 годаЭкономический кризис
Росавиация Аэрофлот Аврора коронавирус

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