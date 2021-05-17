Рубль вечером вернулся к слабому росту к доллару и евро

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро возобновили небольшое снижение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 73,92 руб./$1 в 19:00, что на 9,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,85 руб./EUR1, подешевев на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,1 копейки - до 81,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил небольшое укрепление к доллару и евро на вечерних торгах на фоне роста цен на нефть. Торги на внутреннем валютном рынке проходят при сниженной активности игроков, которые ждут новой информации о подготовке саммита глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также результатов встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая состоится 20 мая на полях министерской сессии Арктического совета.

Как сообщил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, Блинкен в разговоре с Лавровым намерен обсудить тему строительства "Северного потока 2".

Кроме того, по его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в областях, где у России и США "есть взаимные интересы". "Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - добавил чиновник.

Россия будет судить о призывах к нормализации отношений со стороны США не по словам, а по делам, в свою очередь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"... У них было принято такое решение, что (в Рейкьявике - ИФ) надо выступать за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но если это стабильно предсказуемые санкции – это, наверное, не то, что нужно нам, и будем относиться к призывам США отношения нормализовать не по словам – их было уже слишком много, – по конкретным делам", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Москве, комментируя предстоящую встречу с Блинкеном.

Лавров отметил, что в ходе недавнего телефонного разговора упомянул об этом в беседе с главой Госдепа США. Российский министр подчеркнул, что Москва хочет увидеть сферы двусторонних отношений, международной жизни, где интересы двух стран могут совпадать и на основе равноправия и взаимного уважения можно искать баланс интересов.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ, что местом возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена может стать Швейцария.

"Пока нам нечего сообщить по этой теме", - сказал Песков "Интерфаксу", комментируя соответствующие сообщения СМИ и отвечая на вопрос, есть ли подвижки согласования места и даты саммита.

Глобальные инвесторы на этой неделе ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции, пишет CNBC. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Несколько представителей ФРС на прошлой неделе подчеркнули, что, по их мнению, текущая динамика инфляции временная, поэтому они не ожидают более быстрого повышения процентных ставок. Так, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерву необходимо оценить статданные по рынку труда и инфляции еще за несколько месяцев, прежде чем принимать решение о том, когда стоит приступать к сокращению стимулов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, новая торговая неделя на глобальном рынке началась с публикации слабой макроэкономической статистики в Китае за апрель, которая показала замедление темпов розничных продаж до 17,7% год к году. При этом данные по темпам роста промышленного производства в Китае также оказались хуже ожиданий рынка, что негативно сказалось на динамике нефтяных контрактов. "Стоимость барреля марки Brent так и не смогла удержаться выше $69 и теряла в течение дневных торгов треть процента. Курс рубля относительно доллара США во второй половине дня начал снижаться на фоне падения европейских индексов и цен на сырьевые товары. Мы ожидаем, что до среды, когда в США будет опубликован протокол апрельского заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, курс рубля против доллара будет колебаться вблизи отметки 74 руб./$1. Участники торгов будут ожидать оценки со стороны ФРС относительно ускорения инфляции в США в прошлом месяце", - подчеркивает Голубов.

"В пользу укрепления рубля говорит стартовавший в РФ налоговый период, хотя на этой неделе его положительное влияние на курс "россиянина" будет минимальным. Если нефть продолжит удерживать позиции, а доллар не сможет привлечь спрос, в ближайшие дни пара может опуститься в направлении уровня 73 руб./$1. Однако в случае возвращения геополитических рисков котировки с легкостью вернутся выше 75 руб./$1. В случае с парой "евро-рубль" ожидается продолжение торгов под психологической отметкой 90 руб./EUR1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть эталонных марок, не демонстрировавшие существенных изменений большую часть дня, вечером в понедельник перешли к росту.

Перспективы восстановления потребления топлива в таких регионах, как США, Китай и страны Европы, нивелируют опасения, связанные с влиянием углубляющегося кризиса COVID-19 в Индии и вспышки заболеваемости в Сингапуре и на Тайване, пишет Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 поднялась на 0,95% - до $69,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,16% - до $66,13 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки колебались в узких диапазонах и часть дня провели в минусе.

Рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения, пишет S&P Global Platts. Рост заболеваемости коронавирусом, в частности, наблюдается в Сингапуре и на Тайване. Сингапур 14 мая ввел новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение заболевания. Власти Тайваня в субботу повысили уровень эпидемиологической опасности в Тайбэе.

В индийской столице карантинные меры были продлены до 24 мая. Ограничения были продлены и в других частях Индии, включая штаты Махараштра и Западный Бенгал.

В то же время, США, Китай и некоторые европейские страны уверенно восстанавливаются после пандемии на фоне ускорения вакцинации. Премия ближайшего контракта на нефть Brent к последующему начала увеличиваться, что свидетельствует об ожидающемся дефиците предложения.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 мая на 14,31 копейки, до 73,8537 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,35 копейки, до 89,6584 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,74 копейки по отношению к пятнице и составил 73,9472 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 повысился всего на 0,24 копейки и составил 73,9588 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 274,396 млн, из которых $436,967 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 837,429 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 23,74 копейки, до 89,8134 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 21,94 копейки и составил 89,8696 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR435,998 млн, из которых EUR150,888 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR285,11 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов в основном выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 5,15% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 5,28% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п., поднявшись до 5,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,8% годовых.