Рубль во вторник утром относительно стабилен к доллару и евро

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Доллар США слабо дешевеет, евро незначительно растет на "Московской бирже" во вторник утром вслед за котировками валют на рынке Forex, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине при отсутствии значительных стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,75-73,88 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,7575 руб./$1 (-4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,7175 руб./EUR1 (+4,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,2 коп. к уровню закрытия 17 мая, до 80,94 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,62 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 5,91 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов 18 мая в ожидании новых драйверов движения. Разнонаправленное движение нацвалюты в основных валютных парах обусловлено влиянием котировок евро к доллару на рынке Forex.

Игроки рынка ждут новой информации о подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также результатов встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая состоится 20 мая на полях министерской сессии Арктического совета.

При этом нестабильность котировок нефти, наметившаяся в понедельник, не позволяет утреннему росту стоимости контрактов тянуть рубль вверх.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,71 за баррель, что на 0,36% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $66,53 за баррель, что на 0,39% выше уровня на закрытие рынка 17 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 2,22%, китайский CSI300 - снижается на 0,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,28%.

Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в понедельник, хотя и отступили от сессионных минимумов после потерь предыдущей недели, когда рынок акций США показал худшую динамику примерно за три месяца.

По итогам минувшей недели Dow Jones упал на 1,1%, S&P 500 - на 1,4%, Nasdaq - на 2,3%. Все три индекса понесли максимальные недельные потери с 26 февраля, а Nasdaq также продемонстрировал самую длительную череду недельных снижений (четыре недели подряд) с 23 августа 2019 года, по данным MarketWatch. Давление на американский фондовый рынок на прошлой неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле до максимальных с сентября 2008 года 4,2%. Особенно пострадали сильно подорожавшие за последнее время акции компаний технологического сектора. В понедельник они вновь подверглись распродаже.