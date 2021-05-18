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ЦБ и Минфин готовят меры по стимулированию проведения IPO

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с Минфином предложения по стимулированию увеличения количества IPO в России: среди инициатив - предоставление льгот на определенный период по налогообложению дивидендов как российским, так и иностранным инвесторам, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Если компания, которая выходит на IPO, становится публичной, то ее собственникам, которые приобретают акции, на какой-то период могут предоставляться льготы по налогообложению дивидендов. То есть я купил в рамках российского IPO какие-то акции, без индивидуального инвестиционного счета (ИИС), может быть, я даже иностранный инвестор, и я освобождаюсь от уплаты налога на дивиденды на какой-то период времени", - пояснил он.

По его словам, сейчас в Минфине обсуждается пакет предложений по стимулированию роста числа первичных размещений в России, недавно такое совещание состоялось у министра финансов Антона Силуанова.

ЦБ предлагает освободить розничных инвесторов от уплаты НДФЛ при продаже акций, купленных в ходе первичного размещения, говорила на прошлой неделе глава регулятора Эльвира Набиуллина. Однако, как комментировал эту инициативу замминистра финансов Алексей Моисеев, Минфин пока не поддерживает такое предложение. "Пока у нас есть сомнения в необходимости", - говорил он журналистам.

Сейчас при выплате физическому лицу дивидендов от участия в российской организации нужно удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. В отношении акционерных обществ сделать это должна та организация, которая непосредственно выплачивает дивиденды: организация-эмитент - если перечисляет физическому лицу дивиденды напрямую; брокер, доверительный управляющий, депозитарий - если организация-эмитент перечисляет дивиденды своим участникам через таких лиц.

Ставка НДФЛ зависит от налогового резидентства физического лица. По общему правилу если получатель - резидент России, то ставка составляет 13%. Если налоговая база по доходам от долевого участия за налоговый период превысит 5 млн рублей, то с суммы превышения налог нужно платить по ставке 15%. Если получатель - нерезидент, то ставка составляет 15%. При этом данные ставки применяются, если иные ставки не прописаны в соглашениях об избежании двойного налогообложения с иностранными государствами.

Если дивиденды выплачиваются несколько раз в течение года, налог нужно рассчитывать по каждой выплате отдельно, а не нарастающим итогом.

Банк России Минфин Сергей Швецов Антон Силуанов

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