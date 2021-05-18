Банк России за квартал выявил 85 финансовых пирамид

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года Банк России выявил 85 финансовых пирамид против 37 в январе-марте 2020 года, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Р Валерий Лях.

Количество выявленных нелегальных форекс-дилеров за год выросло также в два раза, с 53 до 124 организаций, добавил он.

Кроме того, регулятор выявил за эти три месяца 361 компанию-нелегала (369 годом ранее), количество обнаруженных нелегальных кредиторов, наоборот, сократилось почти в два раза, с 254 до 144.

"У нас за первый квартал статистика находится на сравнительном уровне первого квартала 2020 года по общим цифрам (...). Тенденции таковы, что все переходит в интернет - более 45% всех нелегалов в сети интернет", - отметил Лях.