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Фондовый рынок США завершил торги в "минусе" второй день подряд

Фондовый рынок США завершил торги в "минусе" второй день подряд
Нью-Йоркская фондовая биржа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник снизились второй день подряд.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила, что Белый дом намерен повысить налоги для корпораций и для обеспеченных американцев в рамках плана инфраструктурных расходов, сообщает CNBC. Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в апреле, упало на 9,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,569 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило во вторник министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек составляло 1,733 млн, а не 1,739 млн, как сообщалось ранее. То есть показатель подскочил на 18,9%, а не на 19,4%. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение в прошлом месяце на 2,8% с объявленного ранее мартовского уровня, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали сокращения на 2,2%.

В понедельник фондовый рынок США снизился под давлением акций технологических компаний. Индекс Dow Jones опустился на 0,16%, S&P 500 - на 0,25%. Nasdaq потерял 0,38%.

Акции роста в последнее время испытывали давление на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу последствий ускорения инфляции, отмечает CNBC. Сохранение уровня инфляции выше целевых 2% в течение длительного периода может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США ужесточить денежно-кредитную политику, что негативно скажется на компаниях, которые выиграли от снижения процентных ставок.

"Хотя рынки ожидали существенного изменения данных из-за открытия экономики, степень неожиданности была огромной, что спровоцировало рыночную волатильность и падение рыночных индексов с рекордно высоких отметок", - сказала главный инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Managemen Лиза Шалетт.В то же время она отмечает, что "дисбаланс спроса и предложения на рынке сырьевых и промышленных товаров и даже на рынке труда в основном объясняет скачок инфляции, что поддерживает аргумент о временном характере этой тенденции".

Акции Walmart Inc. во вторник подорожали на 2,1%. Крупнейшая в США компания розничной торговли в первом квартале 2022 финансового года увеличила скорректированную прибыль до $1,69 на акцию с $1,18. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,21 на акцию.

Стоимость бумаг Home Depot Inc. уменьшилась на 1%, хотя крупнейшая в США сеть магазинов товаров для ремонта и обустройства дома увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 85%, выручку - на 33%, на фоне "беспрецедентного спроса" на обновление жилья в период пандемии коронавируса.

Акции Amazon.com Inc. подешевели на 1,2%. Как сообщает Financial Times, интернет-ритейлер ведет переговоры о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за $9 млрд.

Котировки акций Macy's Inc. снизились на 0,3%. Американская сеть универмагов в первом квартале 2021 финансового года вернулась на прибыльный уровень и улучшила годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 267,13 пункта (0,78%) и составил 34060,66 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 35,46 пункта (0,85%) - до 4127,83 пункта.

Nasdaq Composite потерял 75,41 пункта (0,56%) и составил 13303,64 пункта.

США Джанет Йеллен Dow Jones S&P 500 Nasdaq

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