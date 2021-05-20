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Мишустин счел безопасным уровень долговой нагрузки на бюджет РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Долговая нагрузка на бюджет РФ, несмотря на рост заимствований в 2020 году, остается в безопасных пределах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В прошлом году правительство пошло на смягчение бюджетной политики, снижение доходов не привело к сокращению расходов, напротив, они были увеличены, что неизбежно отразилось на дефиците бюджета. Однако долговая нагрузка в целом на экономику, по-прежнему, остается на достаточно низком уровне, в безопасных пределах. Это говорит о сохранении финансовой устойчивости и стабильности нашей бюджетной системы", - сказал он, открывая заседание правительства.

Минфин в 2020 году более чем в два раза увеличил программу заимствований на внутреннем рынке по сравнению с планом на прошлый год (с 2,3 трлн рублей валового привлечения до 5,3 трлн рублей), при этом значительный объем составили облигации с переменным купоном, их было размещено на 3,125 трлн рублей. Размещение традиционно основного инструмента – ОФЗ-ПД - составило 1,836 трлн рублей.

Михаил Мишустин Минфин РФ

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