"Почта Крыма" снова повысила тарифы

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила ФГУП "Почта Крыма" (Симферополь) повысить предельные максимальные уровни тарифов на услуги по пересылке почтовых карточек, писем, бандеролей, говорится в приказе ФАС.

Документ антимонопольной службы опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он принят в середине апреля и зарегистрирован Минюстом РФ 19 мая.

В предыдущий раз тарифы для "Почты Крыма" были изменены осенью 2020 года, до этого - летом 2019 года.

Согласно приложению к новому приказу, стоимость пересылки заказной почтовой карточки в Крыму и за его пределы увеличится с 40 до 44 рублей.

Стоимость пересылки простого письма весом до 20 граммов возрастет с 21 рубля до 22 рублей в пределах Крымского полуострова, за пределы региона - с 23 рублей до 24 рублей, заказного письма весом до 20 граммов – с 50 рублей до 51 рубля в Крыму, за его границы – с 54 рублей до 56 рублей.

Стоимость отправки в Крыму письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов поднимется с 75 рублей до 85 рублей, за пределы Крыма – со 113 рублей до 115 рублей.

Согласно приказу ФАС, стоимость отправки заказной бандероли весом до 100 граммов увеличится с 70 рублей до 71 рубля (за пределы Крыма – с 70 рублей до 72 рублей).

Изменится также плата за доставку наземным транспортом за каждые полные или неполные 500 граммов веса бандероли с объявленной ценностью в пределах Крыма на расстояние до 600 км с 85 рублей до 100 рублей, за пределы полуострова на такое же расстояние – со 113 рублей до 118 рублей. За пределы региона на расстояние от 601 до 2 тыс. км плата возрастет со 120 рублей до 125 рублей, до 5 тыс. км – со 135 рублей до 140 рублей, до 8 тыс. км – со 145 рублей о 160 рублей, более 8 тыс. км – со 165 рублей до 180 рублей.

Доставка воздушным транспортом бандероли с объявленной ценностью за каждые полные или неполные 500 граммов веса вырастет со 112 рублей до 120 рублей. За каждую перегрузку бандеролей тариф изменится с 40 рублей до 42 рублей за каждые полные или неполные 500 граммов веса.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ФГУП "Почта Крыма" создано в июле 2014 года, подведомственно Росимуществу.

Выручка "Почты Крыма" в 2020 году, согласно отчету предприятия, выросла на 4,2% по сравнению с 2019 годом, до 2,405 млрд рублей, чистая прибыль снизилась почти на четверть, до 43,2 млн рублей.