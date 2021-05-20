Банк JPMorgan Chase создаст медицинское подразделение Morgan Health

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co. сообщил, что создает новое подразделение Morgan Health, которое займется медицинскими программами для сотрудников.

Эту структуру возглавит Дэн Мендельсон, создавший ранее консалтинговую компанию Avalere Health, которая сейчас принадлежит поставщику облачных платформ для сферы здравоохранения Inovalon.

В рамках Morgan Health банк рассчитывает создать модель медицинского обслуживания, оплачиваемого работодателем, которая повысит качество оказываемых услуг и сократит их стоимость.

Кроме того, JPMorgan вложит $250 млн в стартапы и технологические проекты, работающие над повышением эффективности оказания медицинских услуг.

Предыдущий проект JPMorgan в сфере здравоохранения - Haven, запущенный в 2018 году совместно с Amazon.com и инвесткомпанией американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Heathaway, прекратил свое существование в феврале 2021 года. Участники проекта пытались создать систему, которая работала бы для сотен тысяч их сотрудников на всей территории США, однако камнем преткновения, помешавшим им добиться успеха, стала проблема совместного использования данных.

JPMorgan оплачивает медицинские услуги порядка 285 тысяч своих сотрудников и их родственников в США.