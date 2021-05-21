"РусГазДобыча" получила в управление "Газпром нефтехим Салават"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават", который будет отвечать за его развитие, станет дочерняя компания "РусГазДобычи" "РГД переработка Салават". Соответствующий договор на управление подписали в пятницу "Газпром" и "РусГазДобыча", сообщает РГД.

"В рамках совместной работы по увеличению объемов производства и глубины переработки углеводородного сырья ПАО "Газпром" и АО "РусГазДобыча" подписали соглашение по исполнению функций единого исполнительного органа ООО "Газпром нефтехим Салават". Эту функцию будет выполнять дочерняя компания "РусГазДобычи" ООО "РГД переработка Салават", - говорится в сообщении пресс-службы "РусГазДобычи".

Дочерняя компания закончит разработку стратегии нефтеперерабатывающего комплекса и предложит варианты его развития за счет модернизации существующих мощностей и строительства новых производственных линий. Для обеспечения сырьем "Газпром нефтехим Салавата" будет поставляться 28 млрд куб. м газа ежегодно. Об этом договорились "Газпром" и "РусГазДобыча".

Заявленный объем переработки ставит будущий ГПЗ в Салавате на третье место по объему переработки в России: крупнейшим должен стать ГПЗ "РусХимАльянса" (СП "Газпрома" и "РусГазДобычи") (45 млрд куб. м в год), за ним следует Амурский ГПЗ (42 млрд куб. м в год).

Компания "РГД переработка Салават" зарегистрирована в январе текущего года как 100-процентная "дочка" "РусГаздобычи". В апреле ее пакет сократился до 69% за счет вхождения в капитал новой компании менеджмента группы. Состав участников пополнили ООО "Балтийская инвестиционная компания" гендиректора "РусХимАльянса", в прошлом гендиректора "Газпром межрегионгаза" и начальника департамента "Газпрома" Кирилла Селезнева (10%), гендиректор РГД Константин Махов (10%), гендиректор "РГД ПС" Олег Поляков (7,5%) и ООО "СИНТЕКО" Сергея Мищенкова (2,5%).

"Газпром нефтехим Салават" – дочерняя компания "Газпрома". Предприятие основано в 1948 году как Комбинат №18. С 1999 года госпакет акций "Салаватнефтеоргсинтеза" находился в доверительном управлении "Газпрома", а в 2008 году специализированный холдинг "Газпром переработка" стал владельцем контрольной доли комбината. Предприятие перерабатывает нефть, конденсат (переработка ЖУВ в 2020 году – 6,664 млн тонн), природный газ (переработано в 2020 году 369 млн куб. м), производит нефтепродукты, полимеры, минеральные удобрения. В группе "Газпром нефтехим Салават" занято 16 тыс. человек.