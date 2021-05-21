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Новак допустил рост доли РФ на мировом рынке нефтегазохимии до 7%

Новак допустил рост доли РФ на мировом рынке нефтегазохимии до 7%
Вице-премьер Александр Новак
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия имеет все возможности, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке нефтегазохимии до 6-7%, заявил вице-премьер Александр Новак.

Новак в пятницу принял участие в запуске строительства комплекса "Газпрома" и "РусГазДобычи" по переработке этансодержащего газа в районе Усть-Луги в Ленинградской области.

"Сегодня будет положено начало строительству крупнейшего комплекса по переработке этансодержащего сырья и производству СПГ. Я хочу сказать, что действительно важное событие, потому что это один из крупнейших комплексов, который будет построен в мире, будет построен завод (по переработке - ИФ) порядка 45 млрд куб м газа, производству крупнотоннажных полимеров, 3 млн тонн полиэтилена, а также около 13 млн тонн СПГ. Это будет ключевым звеном, в том числе для развития таких отраслей для нашей энергетики, как газохимия и производство СПГ", - сказал Новак в ходе церемонии.

"На сегодняшний день это является очень перспективными рынками во всем мире, и Россия здесь сможет занять ведущую роль. Мы имеем все возможности, чтобы увеличить на мировых рынках свою долю на рынке СПГ до 15-20%, а на рынке нефтегазохимии - до 6-7% от общемировых рынков, это значимые цифры", - подчеркнул он.

Ранее Новак сообщал, что в настоящее время доля России на мировом нефтегазохимическом рынке составляет около 2,5%.

Александр Новак

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