Рынки акций Европы в основном выросли на оптимистичных данных PMI

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в основном повысились по итогам торгов в пятницу после публикации предварительных значений индексов менеджеров закупок (PMI) за май.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,57%, до 444,44 пункта.

Германский индикатор DAX вырос на 0,44%, французский CAC 40 - на 0,68%, итальянский FTSE MIB - на 1,1%, испанский IBEX 35 - на 0,87%. Британский FTSE 100 снизился на 0,02%.

Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный PMI еврозоны в мае подскочил до 56,9 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее. Это максимальный показатель с февраля 2018 года. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 55,1 пункта, сообщает Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце вырос до максимальных с июня 2018 года 55,1 пункта с 50,5 пункта в апреле. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны составил 62,8 пункта по сравнению с 62,9 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали повышения первого показателя до 52,3 пункта и снижения второго до 62,5 пункта.

В Германии сводный PMI, согласно предварительным оценкам, в мае поднялся до 56,2 пункта с 55,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные данные Trading Economics, ожидали роста показателя до 57,1 пункта.

Индекс активности в сфере услуг Германии в текущем месяце достиг максимальных с июля 2020 года 52,8 пункта против 49,9 пункта в апреле при прогнозе на уровне 52 пунктов. PMI в обрабатывающей промышленности снизился до 64 пунктов с 66,2 пункта при прогнозе на уровне 65,9 пункта.

Во Франции сводный PMI подскочил в мае до 57 пунктов с 51,6 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение индекса с июля 2020 года. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение показателя до 53,7 пункта.

Индекс в секторе услуг Франции вырос до 56,6 пункта с 50,3 пункта, также достигнув максимума с июля прошлого года. Промышленный PMI поднялся до 59,2 пункта с 58,9 пункта, приблизившись к установленному в марте 20-летнему максимуму. Аналитики в среднем прогнозировали показатели на уровне 53 пункта и 58,5 пункта соответственно.

Сводный PMI Великобритании в текущем месяце вырос до исторического максимума на уровне 62 пунктов по сравнению с 60,7 пункта в апреле, что совпало с ожиданиями экспертов.

Индекс активности в сфере услуг Великобритании поднялся до 61,8 пункта с 61 пункта, достигнув максимума с октября 2013 года. PMI в обрабатывающей промышленности подскочил до рекордных 66,1 пункта с 60,9 пункта в апреле. Эксперты ожидали повышения первого показателя до 62 пунктов и снижения второго до 60,5 пункта.

Между тем объем розничных продаж в Великобритании в апреле подскочил на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это третий по величине показатель роста в истории, отмечает Trading Economics. В годовом выражении продажи взлетели на рекордные 42,4%, что обусловлено низкой сравнительной базой прошлого года, когда были введены первые карантинные ограничения в связи со вспышкой COVID-19.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительное повышение: первого показателя - на 4,5%, второго - на 36,8%.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в мае поднялся на 6 пунктов на фоне смягчения ограничительных мер, связанных с COVID-19, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель.

Значение индикатора увеличилось до максимальных с марта прошлого года минус 9 пунктов по сравнению с минус 15 пунктов в апреле. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема индекса до минус 12 пунктов. В мае 2020 года его значение составило минус 34 пункта.

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