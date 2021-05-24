Nvidia намерен провести сплит акций впервые за 14 лет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. объявил о намерении провести сплит акций "4 к 1" - крупнейший в своей истории и первый с 2007 года.

Nvidia в период с 2000 года по 2007 год провела четыре сплита: трижды с коэффициентом "2 к 1" и один раз "3 к 2". За четырнадцать лет цена бумаг компании взлетела на 1640% по сравнению с ростом фондового индекса Standard & Poor's 500 на 183%, отмечает MarketWatch.

Nvidia в период с 2000 года по 2007 год провела четыре сплита: трижды с коэффициентом "2 к 1" и один раз "3 к 2". За четырнадцать лет цена бумаг компании взлетела на 1640% по сравнению с ростом фондового индекса Standard & Poor's 500 на 183%, отмечает MarketWatch.

Вопрос о сплите будет выставлен на голосование в ходе ежегодного собрания акционеров Nvidia, которое назначено на 3 июня. Если он будет решен положительно, то закрытие реестра акционеров произойдет 21 июня, а изменение числа акций - 19 июля. Соответственно с 20 июля акции начнут торговаться по новой стоимости.

Котировки акций Nvidia по итогам торгов в пятницу выросли на 2,6% после публикации новости - до $599,67.

За последние три месяцев капитализация компании увеличилась на 14,8% (до $597 млрд), в то время как фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли соответственно на 10,6% и 4,5% за этот период.