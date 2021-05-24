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Абрамович с партнерами стали акционерами "Ренессанс Страхования"

Абрамович с партнерами стали акционерами "Ренессанс Страхования"
Роман Абрамович
Фото: Алексей Насыров/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Структуры Романа Абрамовича и его партнеров вошли в состав акционеров АО "Группа "Ренессанс Страхование", следует из сообщений в ленте раскрытия информации и данных на сайте страховщика.

В частности, у ООО "Грано", которым владеет Абрамович, теперь 9,99% акций "Ренессанс Страхования", у ООО "Инвест АГ" (представляет интересы партнеров Абрамовича - Александра Абрамова и Александра Фролова) - 9,55%. Также 4,33% получил Андрей Городилов, член команды Абрамовича еще с 1990-х годов, 4,77% - ООО "Обь Капитал" президента "Инвест АГ" Сергея Братухина.

Контроль (52,1%) в компании остается у группы "Спутник" Бориса Йордана и его партнеров.

Роман Абрамович Ренессанс Страхование Спутник

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