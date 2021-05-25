Новосибирское АО "РЭС" увеличило объем инвестиций в 1,5 раза

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области АО "Региональные электрические сети" (АО "РЭС) в I квартале текущего года вложила в модернизацию электросетевого комплекса около 350 млн рублей, на 49% больше, чем в январе - марте годом ранее, говорится в сообщении компании во вторник.

"В целом на текущий год планируемый объем инвестиций составляет 2 млрд 727 млн руб., в том числе 478 млн руб. для целей технологического присоединения потребителей, - говорится в сообщении.

В первом квартале энергетикам удалось ввести в эксплуатацию 25 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, 30 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 5 МВА (мегавольт-ампер), а также 88 МВА на ключевых центрах питания.

Среди значимых инвестиционных проектов первого квартала 2021 года - переустройство участка воздушной линии электропередачи 110 кВ Заречная - Искитимская, строительство нового распределительного пункта 10 кВ в Барабинске на западе региона, а также подготовку стройплощадки будущей электрической подстанции 110 кВ "Залив, для обеспечения потребителей в поселках Верх-Тула, Морской, им. Крупской и др.

В целом в течение 2021 года в рамках инвестиционной программы предполагается выполнить значительный объем по реконструкции и строительству сетей 10-0,4 кВ на территории Новосибирска и районов области. Работы запланированы на нескольких десятках улиц во всех районах областного центра (Московская, Большая, Кропоткина, Связистов, Коммунстроевская, Таймырская, С. Шамшиных, Танкистов, Таймырская, Яковлева, Линейная, Ипподромская, Тульская, и т.д.), а также во многих населенных пунктах региона (с. Новолуговое, с. Майское, с. Боровое, с. Шибково, с. Шилово, с. Большой Оёш, п. Тулинский, п. Ленинский, р.п. Ордынское и др.).

Также в текущем году планируется продолжить и завершить реконструкцию подстанций 35 кВ Барлак, 10 кВ Баганская, 110 кВ Ельцовская, выполнить работы по замене трансформаторов на подстанции 110 кВ Барышевская, реконструировать закрытое распределительное устройство 10 кВ ПС 110 кВ Заречная. Кроме того, в 2021 году энергетики построят электросетевую инфраструктуру для подключения семи поликлиник в Новосибирске, АО "РЭС" планирует построить электросети 0,4-10 кВ для реализации инвестиционных проектов территории опережающего развития "Горный".

АО "РЭС" - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.