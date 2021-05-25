Европейские фондовые индексы в основном выросли в понедельник

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повысились по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,14%, до 445,07 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,48%, французский CAC 40 - 0,35%, испанский IBEX 35 - 0,02%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,34%.

Биржи Германии были закрыты в связи с праздником (День святого духа). Как отмечает Bloomberg, рост акций банков и технологических компаний компенсировал падение бумаг горнодобывающих компаний после того, как Китай обещал ужесточить наказания за такие нарушения, как спекуляции на сырьевых рынках и распространение фейковых новостей.

На мировых рынках акций в последнее время наблюдалась волатильность, в то время как спекулятивный спрос на такие активы, как биткойн, сократился на фоне опасений по поводу скачка инфляции.

"На рынке в ближайшие несколько месяцев будет наблюдаться смешанная динамика, пока у нас не будет больше информации о том, что произойдет с инфляцией и как стимулы в США влияют на расходы, а также о том, как развивается ситуация с коронавирусом", - сказала в интервью Bloomberg TV партнер Advisors Capital Management Джоан Фини.

В лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались акции крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA, которые подорожали почти на 5%.

Лидерами снижения выступили бумаги германской авиакомпании Deutsche Lufthansa AG, подешевевшие на 6,5%.

Котировки акций Cineworld Group Plc подскочили на 3,2%. Сеть кинотеатров сообщила об успешных первых выходных после смягчения ограничительных мер в Великобритании.

Акции Trainline Plc подешевели на 5,5%. Компания, владеющая платформой для продажи проездных билетов, продолжает нести потери после принятия правительством Великобритании широкомасштабного плана реформы железнодорожного транспорта, который предусматривает запуск конкурирующего приложения для продажи билетов.