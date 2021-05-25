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Европейские фондовые индексы в основном выросли в понедельник

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повысились по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,14%, до 445,07 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,48%, французский CAC 40 - 0,35%, испанский IBEX 35 - 0,02%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,34%.

Биржи Германии были закрыты в связи с праздником (День святого духа). Как отмечает Bloomberg, рост акций банков и технологических компаний компенсировал падение бумаг горнодобывающих компаний после того, как Китай обещал ужесточить наказания за такие нарушения, как спекуляции на сырьевых рынках и распространение фейковых новостей.

На мировых рынках акций в последнее время наблюдалась волатильность, в то время как спекулятивный спрос на такие активы, как биткойн, сократился на фоне опасений по поводу скачка инфляции.

"На рынке в ближайшие несколько месяцев будет наблюдаться смешанная динамика, пока у нас не будет больше информации о том, что произойдет с инфляцией и как стимулы в США влияют на расходы, а также о том, как развивается ситуация с коронавирусом", - сказала в интервью Bloomberg TV партнер Advisors Capital Management Джоан Фини.

В лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались акции крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA, которые подорожали почти на 5%.

Лидерами снижения выступили бумаги германской авиакомпании Deutsche Lufthansa AG, подешевевшие на 6,5%.

Котировки акций Cineworld Group Plc подскочили на 3,2%. Сеть кинотеатров сообщила об успешных первых выходных после смягчения ограничительных мер в Великобритании.

Акции Trainline Plc подешевели на 5,5%. Компания, владеющая платформой для продажи проездных билетов, продолжает нести потери после принятия правительством Великобритании широкомасштабного плана реформы железнодорожного транспорта, который предусматривает запуск конкурирующего приложения для продажи билетов.

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB

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