Фондовый рынок США вырос вслед за акциями технологических компаний

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник во главе с акциями компаний технологического сектора и сектора коммуникационных услуг.

Инвесторы чувствуют себя более комфортно в том, что касается перспектив инфляции и темпов восстановления экономики, пишет The Wall Street Journal.

По итогам прошлой недели Dow Jones Industrial Average снизился на 0,5%, а Standard & Poor's 500 потерял 0,4%, при этом оба индекса завершили в минусе вторую неделю подряд. В то же время Nasdaq Composite вырос на 0,3%, прервав падение, наблюдавшееся четыре недели подряд.

"Инфляционные опасения уменьшились, все более широкое признание получает тот факт, что ускорение инфляции будет временным", - отмечает главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камаль. По его словам, это свидетельствует о том, что экономика США достигла самого быстрого этапа восстановления. "Рост, хотя и продолжится, будет замедляться", - говорит эксперт.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit, в мае увеличился до рекордных 68,1 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее.

Индикатор в промышленной отрасли США также обновил рекорд, составив 61,5 пункта против 60,5 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения показателя до 60,2 пункта. Индекс PMI в секторе услуг подскочил до рекордных 70,9 пункта с 64,7 пункта при прогнозе в 64,5 пункта.

Во вторник инвесторы ожидают публикации мартовского индекса потребительского доверия в США, который рассчитывает исследовательская организация Conference Board, а также данные министерства торговли США о продажах новых домов в марте. Кроме того, на этой неделе Минторг США обнародует пересмотренные данные об изменении ВВП в первом квартале.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Bloomberg, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022 года.

Дейли прогнозирует, что инфляция в стране будет оставаться на высоком уровне до конца 2021 года. По ее мнению, ряд факторов, включая перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников, а также эффект низкой базы оказывают повышательное давление на цены.

Протокол апрельского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что некоторые члены Федрезерва были готовы к обсуждению сокращения программы выкупа активов на предстоящих встречах.

Глава ФРБ Сан-Франциско отметила правильность текущей денежно-кредитной политики. Она подчеркнула, что властям необходимо сохранять осторожность, поскольку более чем 8 млн американцев до сих пор остаются безработными в результате пандемии.

Акции компаний технологического и коммуникационного секторов вышли в лидеры роста среди секторов S&P 500 в понедельник. Котировки бумаг Twitter Inc. подскочили на 4,8%, а Tesla Inc. - на 4,4%. Бумаги Alphabet Inc., Facebook Inc. и Microsoft Corp. прибавили в цене более 2%.

Капитализация Nvidia Corp. увеличилась на 4,1%. Американский производитель графических процессоров в минувшую пятницу объявил о намерении провести сплит акций "4 к 1" - крупнейший в своей истории и первый с 2007 года.

Рыночная стоимость AMC Entertainment Holdings Inc. выросла на 13,3%. Китайская Dalian Wanda Group Co. сократила свою долю в операторе кинотеатров практически до нуля, в то время как ранее она была крупнейшим акционером американской компании.

Котировки акций Virgin Galactic Holdings Inc. взлетели на 27,6%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона в субботу совершила третий космический полет корабля VSS Unity и первый полет с космодрома America в штате Нью-Мексико. Это придает инвесторам уверенности в перспективах компании в отношении космического туризма, пишет Barron's.

Акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. подорожали на 4,7%. Американский круизный оператор сообщил в понедельник, что возобновит круизы из Сиэтла на Аляску с 7 августа.

Бумаги Cabot Oil & Gas Corp. и Cimarex Energy Co. подешевели на 6,8% и 7,1%, после того как американские нефтегазовые производители заключили соглашение о слиянии. Как сообщается в их совместном пресс-релизе, стоимость объединенной компании оценивается приблизительно в $17 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 186,14 пункта (0,54%) и составил 34393,98 пункта, продемонстрировав рост третью сессию подряд. В ходе торгов он достиг сессионного максимума на уровне 34472,51 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 41,19 пункта (0,99%) - до 4197,05 пункта, ранее поднявшись до внутридневного пика на уровне 4209,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 190,18 пункта (1,41%) и завершил торги на отметке 13661,17 пункта.