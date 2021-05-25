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Глава ОСК счел слишком затратным перенос верфей из Петербурга в Усть-Лугу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Перевод мощностей "Адмиралтейских верфей" и "Северной верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) за пределы Санкт-Петербурга экономически нецелесообразен, сказал "Ведомостям" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

Так он прокомментировал предложение совладельца "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева перенести порт Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, а вместе с ним и эти две верфи ОСК. На освободившихся территориях предлагается построить жилье и деловой район. Проект редевелопмента предполагает застройку 600 га, общая площадь жилой и коммерческой застройки может составить 4,8 млн квадратных метров. Эту идею Бокарев в марте представил президенту Владимиру Путину.

"Прежде всего нужно понять, куда переезжать. Вопрос не праздный с точки зрения рабочей силы и затрат на стройку", - ответил Рахманов.

"По нынешним ценам это будет стоить никак не менее 150-200 млрд рублей. Все это ляжет в себестоимость изделий. Мы получим проблему, что каждое судно, построенное на этой перенесенной верфи, придется субсидировать. У нас и так не очень с ценообразованием, а тут мы нагрузимся этими новыми инвестициями. Получится конструкция, когда вместо двух эффективных предприятий мы создадим одно большое, но неэффективное. Я бы ориентировался на экономическую целесообразность, следуя которой трогать наши верфи - по крайней мере сейчас и в промышленных районах - бессмысленно", - сказал глава ОСК.

Идею Бокарева не одобрили и стивидорные компании выступили против этой инициативы. Они считают, что реализация проекта негативно скажется на экспортном потенциале России, повлечет экономические и социальные проблемы, а реальная его стоимость окажется существенно выше заявленных 440 млрд рублей.

Александр Рахманов Петербург ОСК Усть-Луга Андрей Бокарев Трансмашхолдинг Адмиралтейская верфь

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