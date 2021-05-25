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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил рост blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent закрепляется выше $68 за баррель) благодаря надеждам, что всплеск инфляции в США будет непродолжительным; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7% во главе с бумагами "Газпрома".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3682,46 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1581,82 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 73,34 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,2%), расписки Ozon (+1,2%), бумаги Сбербанка (+0,9% и +0,4% "префы"), "НЛМК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Московской биржи (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "Магнита" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный: азиатские рынки растут на фоне снижения инфляционных ожиданий, сырьевые контракты демонстрируют разнонаправленную динамику, но нефть дорожает, реагируя на улучшение эпидемиологической обстановки в Индии. Российский рынок акций утром подрастет, а рубль продолжает укрепление на фоне пиковых налоговых платежей, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, высокие цены на нефть и позитивная ситуация на развивающихся рынках пока страхуют от обвала инвесторов в акции. Поддержку "быкам" оказало заявление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда, что рост инфляции "не является неожиданностью" и что сейчас не время пересматривать денежно-кредитную политику. Для индекса МосБиржи уровнем поддержки остается рубеж 3600 пунктов.

На прошлой неделе раскручивали старую тему, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки, которая приведет к отмене американских санкций в отношении иранского экспорта сырой нефти. Иран считает, что сможет вернуться "в течение нескольких месяцев" к своему пиковому уровню добычи нефти, составляющему почти 4 млн б/с, после отмены санкций. Это примерно в два раза больше, чем Иран добывает сейчас.

В США в понедельник фондовые индексы выросли на 0,5-1,4% во главе с акциями компаний технологического сектора и сектора коммуникационных услуг. Инвесторы чувствуют себя более комфортно в том, что касается перспектив инфляции и темпов восстановления экономики, пишет The Wall Street Journal.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit, в мае увеличился до рекордных 68,1 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее.

Индикатор в промышленной отрасли США также обновил рекорд, составив 61,5 пункта против 60,5 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения показателя до 60,2 пункта. Индекс PMI в секторе услуг подскочил до рекордных 70,9 пункта с 64,7 пункта при прогнозе в 64,5 пункта.

Во вторник инвесторы ожидают публикации в США мартовского индекса потребительского доверия Conference Board, а также данные американского министерства торговли о продажах новых домов в марте. Кроме того, на этой неделе Минторг США обнародует пересмотренные данные об изменении ВВП в первом квартале.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Bloomberg, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022 года.

Во вторник в Азии также преобладает рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,4%, гонконгский Hang Seng растет на 1,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

ВВП Германии в I квартале снизился на 1,8% к IV кварталу и на 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). При этом эксперты не ожидали пересмотра оценки динамики показателей с ранее объявленного снижения на 1,7% и 3% соответственно.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены подросли с вечера понедельника на оптимизме в отношении перспектив спроса в США и Европе; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,44 за баррель (-0,03% и +3% накануне), июльская цена WTI - $65,99 за баррель (-0,1% и +3,9% в понедельник).

В следующий понедельник, 31 мая, в Штатах отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Росту потребления нефти в США также будет способствовать успешная кампании по вакцинации от коронавируса, отмечают эксперты Goldman Sachs. Более 61% взрослого населения США уже получили по крайней мере одну дозу вакцины, а число новых случаев заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе увеличилось лишь на 0,5% - минимальными темпами с марта 2020 года.

Увеличение спроса на нефть позволит компенсировать ожидаемый рост предложения со стороны Ирана, считают в Goldman Sachs.

Переговоры по иранской ядерной программе в Вене, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны на мировой рынок, продолжатся на этой неделе. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов.

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