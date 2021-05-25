Промпроизводство в РФ в апреле превысило уровень 2019 года на 2,2%

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в апреле 2021 года выросло на 7,2% на фоне низкой базы 2020 года, при этом оно превысило доковидный уровень апреля 2019 года на 2,2%, сообщил во вторник Росстат.

Росстат при этом уточнил динамику за март - рост составил 2,3% в годовом выражении вместо 1,1% по первой оценке. В феврале промышленность в годовом выражении снизилась на 3,2%, в январе - на 1,9%.

В целом за январь-апрель 2021 года промышленность выросла на 1,1% в годовом выражении.

Данные по промышленности в апреле оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства в апреле на 6,4% на фоне низкой базы апреля 2020 года (тогда промышленность из-за нерабочих дней упала на 4,7%). Еще больший годовой прирост промышленности ожидается в мае-июне за счет низкой базы (в мае-июне 2020 года промышленность рухнула на 8% и 7,3% соответственно).

С исключением сезонности, по данным Росстата, в апреле была нулевая динамика к марту после роста на 1,2% в марте, на 0,8% в феврале и снижения на 0,7% в январе.

"Рост объемов к апрелю 2020 года показали обрабатывающие отрасли - на 14,2% (за январь-апрель рост на 4,5%), энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 6,2% (за 4 месяца рост на 8,8%), а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 25,9% (за 4 месяца рост на 16,7%). Высокие темпы роста к аналогичному периоду прошлого года частично объясняются тем, что ряд предприятий в апреле 2020 года ограничили производство в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении Росстата.

"Снижение объемов в сырьевом секторе в апреле к апрелю 2020 года составило 1,8% (за 4 месяца падение на 5,7%). Это связано с выполнением обязательств по ограничению объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли", - отмечают в службе.

По данным Росстата, наибольший рост в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали следующие отрасли: добыча прочих полезных ископаемых (включая нерудные материалы, драгоценные и полудрагоценные камни и др.) - рост на 97,2%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - рост в 2,6 раза; производство мебели - 91,6%; производство кожи и изделий из кожи - 71,7%; производство компьютеров, электронных и оптических изделий - 45,0%; производство электрического оборудования - 40,3%.

Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с апрелем 2020 года: нефте- и газодобыча - 5,7%; добыча металлических руд - 0,2%.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в апреле составила 43,0 млн т, сократившись по сравнению с апрелем 2020 года на 7,3%. По сравнению с мартом 2021 года добыча сократилась на 0,9%. За 4 месяца 2021 года добыто 168,1 млн т нефти, включая газовый конденсат, что на 10,0% меньше, чем за январь-апрель 2020 года.

Горючего природного газа (газа естественного) добыто в апреле 56,6 млрд куб. м, что на 19,7% больше, чем в апреле 2020 года. По сравнению с мартом 2021 года добыча снизилась на 3,8%. За январь-апрель 2021 года добыча газа составила 231 млрд куб. м, что на 11% больше, чем годом ранее.

Сжиженного природного газа (СПГ) в апреле произведено 2,6 млн т, что на 1,5% меньше, чем в апреле 2020 года, но на 10,1% больше, чем в марте 2021 года. За 4 месяца 2021 года произведено 10,4 млн т СПГ, что на 4,9% меньше, чем в январе-апреле 2020 года.

В 2021 году экономисты ожидают восстановительный рост промышленности на 3,8% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце апреля) после падения на 2,6% в 2020 году.

Минэкономразвития в прогнозе от апреля было более консервативным и прогнозировало рост промышленности в 2021 году лишь на 2,0%.